İtalya, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyecek - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyeceklerini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Di Maio, Kiev'deki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın gerçekleştirdiği reformların önemine dikkati çeken Di Maio, Kiev ve Brüksel arasındaki ilişkilerin pekişmesinin iki taraf için önemli olduğunu aktardı.

Avrupa Birliği (AB) ile Ukrayna arasındaki serbest ticaret anlaşması ve vize serbestisi anlaşmalarının sonuçlarından memnun olduklarına dikkati çeken Di Maio, ülkesinin Ukrayna'nın Avrupa ile entegrasyonunu her yönüyle destekleyeceğini bildirdi.

Di Maio, Ukrayna-NATO ortaklığının ulaştığı seviyeyi takdir ettiklerini ifade etti.

Kuleba da Ukrayna'nın doğusundaki güvenlik durumunu İtalyan mevkidaşıyla ele aldıklarını belirterek, İtalya'nın, Ukrayna'nın Avrupa Atlantik yolundaki entegrasyonuna daha fazla nasıl katkı verebileceğini görüştüklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunu da ele aldıklarını aktaran Kuleba, görüşmede İtalyan hükümetinden Ukraynalı turistlere kapılarını açmalarını istediğini dile getirdi.