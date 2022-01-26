Üye Girişi
İtalya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği için çalışacak - Son Dakika

İtalya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği için çalışacak

26.01.2022 18:20
İtalya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği için çalışacak

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Di Maio, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin, "Biz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemek aynı zamanda olası herhangi bir ihlale karşı sağlam ve orantılı bir yanıt için ortaklarımız ve müttefiklerimizle birlikte hareket edip çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Di Maio'nun, İtalya'nın bu konuda kesin olarak diplomatik çözümden ve gerilimin düşürülmesinden yana olduğunu vurguladığı aktarıldı.

İtalya Dışişleri Bakanı'nın bu konuyla ilgili Moskova ile dengeli bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirttiği de kaydedildi.

Bu arada, Savunma Bakanı Lorenzo Guerini de Ukrayna kriziyle ilgili La Repubblica gazetesinde çıkan demecinde, "İttifak, doğu kanadında caydırıcı tedbirleri güçlendirmeyi öngörmüştür ki İtalya da parlamentosu tarafından zaten yetkilendirilmiş olduğu operasyon ve görevler bağlamında buna katılmaktadır. NATO'nun caydırıcılık stratejisine göre ek kararlar alınırsa İtalya daha fazla katkı sağlayacak ve üzerine düşeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği için çalışacak - Son Dakika


Meksika'da internet ortamından silinen görüntü! Meksika'da internet ortamından silinen görüntü!         
18:20
Stefan Kuntz röportaj sırasında hapşırınca renkli diyaloglar gerçekleşti! Stefan Kuntz röportaj sırasında hapşırınca renkli diyaloglar gerçekleşti!         
18:12
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti iddiası THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti iddiası         
18:05
Korkunç kaza! Tır, minibüse arkadan çarptı; 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi Korkunç kaza! Tır, minibüse arkadan çarptı; 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi         
16:21
Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Fenerbahçe ayrılığıyla çok konuşulan Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
16:05
Kafasında şişe kırdı, yerde tekmeledi! Şiddeti camını kırık bulan esnaf ortaya çıkardı Kafasında şişe kırdı, yerde tekmeledi! Şiddeti camını kırık bulan esnaf ortaya çıkardı         
16:01
İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı! İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!         
15:12
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor THY, öğlene kadar 131 sefer yapacak! İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale dönüyor         
11:12
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar Mehmet Boynukalın kar yağışını da Sezen Aksu'ya bağladı: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar         
11:08
Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu Suriye rejimi, ülkeden kaçanlar dahil tüm asker kaçakları için genel af ilan ettiğini duyurdu         
11:07
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36

Son Dakika Haberleri
18:15 Türk Polis Teşkilatı'nın Sakarya'da çektiği video izleyenleri duygulandırıyor
18:12 Stefan Kuntz röportaj sırasında hapşırınca renkli diyaloglar gerçekleşti!
18:05 THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti iddiası
18:02 Kemer Belediye Başkanı, Ukraynalı fenomenlerle dans edip doyasıya eğlendi
17:53 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: Yedikuyular Kayak Merkezi ile hedefimiz yıllık 500 bin ziyaretçi
17:45 Günlerdir kapalı halde olan Hadımköy yolu trafiğe açıldı
17:43 Bircan Bali'nin Ekrem İmamoğlu eleştirileri Nevşin Mengü'yü kızdırdı
17:29 AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İBB'nin ihmallerini tek tek saydı
17:20 Altay, teknik direktör Mert Nobre'yle yolları ayırdı
17:16 Uğur Akkuş hakkında bomba iddia: Hayali arazi satışı yaparak Kuveytliler'den 12 milyon dolar aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 18:26:20. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği için çalışacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement