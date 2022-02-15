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İtalya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini yineledi - Son Dakika

İtalya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini yineledi

15.02.2022 19:34
İtalya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini yineledi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Zelenskiy'nin Ukrayna krizindeki son gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Görüşmede Draghi'nin, İtalyan hükümetinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği kararlı desteği yinelediği belirtildi.

Açıklamada, "Moskova ile bir diyalog yolunun açık tutularak, krize kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya yönelik ortak çabanın önemi paylaşıldı." ifadesi yer aldı.

Başbakanlık açıklamasında ayrıca İtalya'nın ortakları ve müttefikleriyle yürüttüğü diplomatik girişimler çerçevesinde, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun da bugün Kiev'de Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile görüştüğü kaydedildi.

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Mario Draghi, İtalyan, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini yineledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini yineledi - Son Dakika
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