İtalya, vatandaşlarına "Ukrayna'ya savaşmaya gitmemeleri" uyarısında bulundu - Son Dakika
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İtalya, vatandaşlarına "Ukrayna'ya savaşmaya gitmemeleri" uyarısında bulundu

24.03.2022 23:35
İtalya, vatandaşlarına "Ukrayna'ya savaşmaya gitmemeleri" uyarısında bulundu

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan vatandaşlarını Ukrayna'daki savaşa katılmamaları konusunda uyardı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalyan vatandaşlarını Ukrayna'daki savaşa katılmamaları konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki çatışmaya İtalyan vatandaşlarının katıldığına dair basında yer alan haberlere atıfta bulunularak, bu tür davranışların mevcut yasalara göre suç sayıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada "vatandaşların kendi güvenlikleri için Ukrayna'ya seyahat etmelerinin kesinlikle tavsiye edilmediği" kaydedildi.

İtalyan basınında, Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta açtığı savaşta iki tarafta da savaşan İtalyanlar olduğuna dair haberler çıkmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, İtalyan, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya, vatandaşlarına 'Ukrayna'ya savaşmaya gitmemeleri' uyarısında bulundu - Son Dakika


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