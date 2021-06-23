Üye Girişi
İtalya: Vatikan'ın homofobi tasarısına verdiği nota egemenliğe saldırı olarak yorumlandı - Son Dakika
BBC

İtalya: Vatikan'ın homofobi tasarısına verdiği nota egemenliğe saldırı olarak yorumlandı

23.06.2021 13:29
İtalya: Vatikan'ın homofobi tasarısına verdiği nota egemenliğe saldırı olarak yorumlandı, System.String[]

İtalya'da hazırlanan homofobiyle mücadele amaçlı yasa tasarısına karşı Vatikan'ın İtalyan hükümetine bir nota gönderdiği ortaya çıktı.

İtalya'da hazırlanan homofobiyle mücadele amaçlı yasa tasarısına karşı Vatikan'ın İtalyan hükümetine bir nota gönderdiği ortaya çıktı.

Vatikan'ın "İtalya yasalarına müdahale" olarak yorumlanan notası, laiklik ve egemenlik ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle tepki çekti.

Corriere della Sera gazetesi, Vatikan'ın Dışişleri Bakanı konumundaki Başpiskopos Paul Richard Gallagher'ın söz konusu notayı geçen hafta İtalya'nın Vatikan Büyükelçiliği'ne ilettiğini yazdı.

Corriere'nin haberine göre Vatikan, "Zan Yasa Tasarısı" olarak anılan yasal düzenlemenin ifade ve inanç özgürlüğünü tehlikeye sokacağını öne sürdü. Vatikan, tasarının bazı maddelerinin İtalya ile Katolik Kilisesi arasında 1920'lerde imzalanan bir anlaşmayı ihlal edeceğini de savundu.

Gazete haberi "Vatikan'dan Zan Yasa Tasarısı'na saldırı" başlığıyla duyurdu.

Corriere'nin haberi üzerine Vatikan, Dışişleri Bakanı'nın "gayrı resmi" biçimde bir nota verdiğini doğrularken, notanın içeriğiyle ilgili açıklama yapmadı.

Merkez soldaki Demokratik Parti'den milletvekili ve LGBTİ+ hakları eylemcisi Alessandro Zan tarafından hazırlanan "Zan Yasa Tasarısı" geçen yıl Temsilciler Meclisi'nden geçmişti. Tasarının yasalaşması için Senato onayı da gerekiyor.

Zan Yasa Tasarısı, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim gibi nedenlere dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele amacı taşıyor; ayrımcılık ve nefret suçlarının 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını öngörüyor.

Tasarıda, her yıl 17 Mayıs'ta okullarda Homofobi Karşıtlığı Günü etkinlikleri yapılması da öngörülüyor. Vatikan'ın itirazlarından biri de bu maddeye dayanıyor. Vatikan, İtalya'daki Katolik okullarının da yasa tasarısı kapsamında bu günde etkinlik düzenlemesi olasılığına itiraz etti.

Vatikan'a yakın kaynaklara göre Katolik Kilisesi, bazı gelenek ve öğretilerinin bu yasa geçerse suç haline gelmesinden de endişe ediyor. Bunlar arasında Katolik Kilisesi'nin yalnızca bir kadın ile bir erkek arasındaki evliliklere onay vermesi ve sadece erkeklerin rahiplik yapmasına izin vermesi gibi uygulamalar yer alıyor.

İtalya'da Katolik Kilisesi'nin nüfuzu güçlü olsa da Vatikan'ın henüz tasarı aşamasındaki bir yasaya ilk kez müdahale girişiminde bulunduğu, ya da bunun ilk kez ortaya çıktığı da belirtiliyor.

Salvini: Aileye sansür

Zan Yasa Tasarısı İtalya'da daha önce de tartışma ve görüş ayrılıklarına neden olmuştu.

Sağ kanattaki politikacılar tasarıya "geleneksel aile" gibi kavramlar üzerinden karşı çıkıyor, İtalya'da zaten nefret suçlarının cezalandırılmasına yetecek yasal düzenlemelerin mevcut olduğunu savunuyordu.

Tasarıyı savunanlarsa ülkede cinsel kimliğe dayalı ayrımcılık ve şiddet olaylarının gittikçe arttığını ve bu soruna karşı siyasi adım atılması gerektiğini belirtiyordu.

Vatikan'ın müdahalesi sonrası da bu tartışma yeniden alevlendi. Aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Vatikan'ın talebine katıldığını belirterek, yasa tasarısının "anne, baba ve ailenin toplumun kalbi olduğunu düşünenlerin yargılanması ve sansüre uğraması" riski yarattığını öne sürdü.

5 Yıldız Hareketi'nden Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ise "Vatikan'a verilecek yanıt basit: Parlamentomuz egemendir, parlamenterler bağımsız karar alır. Müdahaleleri kabul etmiyoruz" dedi.

Yasa metnini hazırlayan Milletvekili Alessandro Zan da tartışmayı,"Tüm endişelere kulak verilmeli ve tüm şüpheler ortadan kaldırılmalı, ama egemen bir parlamentonun yetkilerine herhangi bir dış müdahale kabul edilemez" diye yorumladı. Zan, yasa tasarının ifade ya da inanç özgürlüğünü kısıtlamadığını ve okulların özerkliğine saygı gösterdiğini de belirtti.

Demokratik Parti lideri Enrico Letta da söz konusu yasal düzenlemenin "nefret suçları ve homo-transfobiye karşı bir medeniyet normu" olduğunu, kabul edilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

'Teokrasi değil, demokrasiyiz'

Vatikan'ın müdahalesi sonrası basında ve sosyal medyada da bir laiklik ve egemenlik tartışması başladı.

LGBTİ+ hakları aktivisti ve eski milletvekili Vladimir Luxuria sosyal medyada paylaştığı mesajında "Vatikan'ın müdahalesi, anayasadaki devletin laikliği maddesine saldırıdır. Burası bir teokrasi değil, demokrasi" dedi.

İtalya'nın sosyal medyada en popüler olan müzisyenlerinden Fedez de bir video mesaj yayımlayarak "Vatikanlı dostlar, size bir haberim var: Burası laik bir ülke" diye tepki gösterdi.

Fedez'in İtalyan hükümetine "Vatikan ile yapılan anlaşmayı feshetme" çağrısı da yaptığı video sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

İtalya: Vatikan'ın homofobi tasarısına verdiği nota egemenliğe saldırı olarak yorumlandı
İtalya: Vatikan'ın homofobi tasarısına verdiği nota egemenliğe saldırı olarak yorumlandı

Vatikan, Saldırı, İtalyan, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya: Vatikan'ın homofobi tasarısına verdiği nota egemenliğe saldırı olarak yorumlandı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi 14:16 İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı 14:10 Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler 13:59 İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler
Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu 13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı 13:36 Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak 12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi 12:35 Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete 12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi

Son Dakika Haberleri
14:14 Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi
14:09 Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı
14:06 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı
13:54 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı
13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu
13:35 Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı
13:19 Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı
13:15 EURO 2020'ye tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar damga vurdu
12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi
Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin Erdoğan'dan AK Partili belediye başkanlarına 11 prensip uyarısı: İmar düzenlemelerinde şaibeye yer vermeyin         
14:17
Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi         
14:14
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı         
13:55
15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış         
13:48
Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı         
13:19
Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi         
12:54
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı         
10:44
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 14:27:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya: Vatikan'ın homofobi tasarısına verdiği nota egemenliğe saldırı olarak yorumlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement