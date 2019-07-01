Son Dakika Haberleri: İtalya ve Almanya göçmen krizi
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İtalya ve Almanya göçmen krizi

59 dakika önce

Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalyan makamlarının engellemesine rağmen Lampedusa Adası'na bırakmasından dolayı ev hapsinde tutulması İtalya ve Almanya arasında sorun olmaya devam ediyor.

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Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalyan makamlarının engellemesine rağmen Lampedusa Adası'na bırakmasından dolayı ev hapsinde tutulması İtalya ve Almanya arasında sorun olmaya devam ediyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:43 
Almanya, İtalya, Ekonomi
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