İtalya ve Almanya göçmen krizi
59 dakika önce
Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin, Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalyan makamlarının engellemesine rağmen Lampedusa Adası'na bırakmasından dolayı ev hapsinde tutulması İtalya ve Almanya arasında sorun olmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:43
Alman kadın gemi kaptanı Carola Rackete'nin, Akdeniz
'de kurtardığı düzensiz göçmenleri İtalyan makamlarının engellemesine rağmen Lampedusa
Adası'na bırakmasından dolayı ev hapsinde tutulması İtalya ve Almanya
arasında sorun olmaya devam ediyor.
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