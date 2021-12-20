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İtalya ve Almanya işbirliklerini güçlendirmek konusunda hemfikir - Son Dakika

İtalya ve Almanya işbirliklerini güçlendirmek konusunda hemfikir

20.12.2021 20:19
İtalya ve Almanya işbirliklerini güçlendirmek konusunda hemfikir

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Berlin ile anlaşmaya varmak üzere alanlar belirlemeye başladıklarını belirtirken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da iki ülke ilişkilerini güçlendirme konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Berlin ile anlaşmaya varmak üzere alanlar belirlemeye başladıklarını belirtirken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da iki ülke ilişkilerini güçlendirme konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Başbakan Draghi, Almanya Başbakanı olduktan sonra Roma'ya ilk ziyaretini yapan Olaf Scholz ile Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de görüştü. İki başbakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Başbakan Draghi, Scholz'ün Roma ziyaretinin önemine dikkati çekerek, "Bu ziyaret, iki ülke arasındaki bağların derinleşmesine ve Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı büyük sınamalarla yüzleşmek için işbirliği yapma isteğimize katkı yapıyor. Avrupa entegrasyonunu hızlandırmak üzerine eğilmemiz gereken konulardan biri." dedi.

İtalya ile Almanya arasında işbirliğini güçlendirilmesi konusuna da değinen Draghi, "Biz bir yolda yürümeye başladık. Ama üç gün öncesine kadar bunun hakkında konuşmadık. Dolayısıyla bu bir anlaşma, bir memorandum ya da bir mutabakat zaptıyla mı sonuçlanır. Bunun için erken. Şimdi Berlin ile anlaşmaya varılacak bir dizi alan belirlemeye başladık. İlk olarak dışişleri bakanları, büyükelçiler ve diğer ilgili bakanlarla ilerlemek için bir yöntem belirleyeceğiz. Yolun sonunda ne olacağını göreceğiz." diye konuştu.

Başbakan Draghi, ortak Avrupa savunması konusunda da "NATO'ya karşı değil ancak İttifak'ın tamamlayıcı bir gücü olarak ortak savunma mekanizması oluşturulmasında mutabıkız. Bu konuda güçlü bir görüş birliği var." dedi.

Draghi, ülkesinde aşılama kampanyasında daha yapılması gereken çok iş olduğunu ve özellikle 3. doz hususunda hızlı şekilde ilerlemeleri gerektiğini kaydetti.

İtalya Başbakanı, Kovid-19 salgınında vaka sayılarındaki artışa da değinerek, ülkede Noel Bayramı ve yılbaşı tatiline yönelik tedbir alıp almamayı değerlendirmek üzere yarın ve çarşamba günkü verileri beklediklerini, buna göre adım atacaklarını ifade etti.

Scholz: "Avrupa, tek ses olarak konuşmalı"

Konuk Başbakan Scholz da iki ülke arasında uzun bir geçmişe sahip işbirliğinin söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "İlk adımı attık. Daha yolun başındayız. Avrupa için ilerleme kaydetmek önemli ve iki ülke de bu operasyonun gerçekleşmesinde temel teşkil ediyor. İkili işbirliğimizi derinleştirme ve güçlendirme konusunda hemfikiriz. İlişkilerimizi derinleştirme konusunda bir eylem planı üzerinde çalışıyoruz ve Kovid-19 salgını izin verir vermez hükümetler arasındaki istişareleri yeniden başlatmayı istiyoruz. Bu konuda iyi bir iş çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası meselelere de değindiklerini dile getiren Scholz, "Avrupa, tek ses olarak konuşmalı. Biz iki ülke olarak böyle yapmaya karar verdik." dedi.

Almanya Başbakanı, İtalya'nın bütçe limitleri konusunda AB'den talep ettiği esneklik konusunda ise İtalya'nın gereken esnekliğe zaten sahip olduğunu ama bu konuda gelecekte de çalışabileceklerini belirtti.

İki başbakandan AB'de "oybirliği" ile karar alınmasına eleştiri

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde Avrupa savunmasına yönelik bir soruda iki başbakan da Avrupa Birliği (AB) içindeki karar alma sürecindeki "oybirliği" olması şartını eleştirdi. Draghi, "Oybirliği, AB'nin hareket kabiliyetini engelliyor, bir engel haline dönüştü. Bunu aşmak kolay değil, özellikle dış politika ve savunma gibi konularda çok karmaşık." diye konuştu.

Alman Şansölyesi de "Avrupa (Birliği), oybirliği olmadan ama çoğunlukla bir karara varabilmelidir." ifadesini kullandı.

Konuk Başbakan Scholz, ayrıca salgınla mücadelede İtalya'nın takip edilmesi gereken bir örnek olduğunu ifade ederek, "Yarın eyalet başkanlarıyla kişiler arasında teması daha da sınırlamaya yönelik bazı önlemleri onaylamak için bir toplantı yapacağım. Omicron'un Avrupa'da hızla yayıldığı bir dönemde tamamen hazırlıklı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, Almanya'da aşılamayı yoğunlaştırmak istediklerinin de altını çizdi.

Togo Cumhuriyeti, Almanya, Berlin, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya ve Almanya işbirliklerini güçlendirmek konusunda hemfikir - Son Dakika


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