İtalya ve Belçika'da 15 Temmuz törenleri - Son Dakika

İtalya ve Belçika'da 15 Temmuz törenleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin İtalya ve Belçika'daki temsilciliklerinde törenler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'nin İtalya ve Belçika'daki temsilciliklerinde törenler düzenlendi.

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Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinde Büyükelçi Murat Salim Esenli'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene, Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra büyükelçiliğe bağlı müşavirlikler ve ilgililer katıldı.

15 Temmuz şehitleri için bir dakikalık saygı duşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Esenli, FETÖ'nün planlandığı ancak her kesimden vatandaşın mücadelesiyle akim bırakılan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenleri rahmetle, gazileri minnetle andığını belirtti.

15 Temmuz FETÖ terör örgütünün devlete yönelik büyük tehlikeyi ortaya koyduğunu ifade eden Büyükelçi Esenli, "Bu tehdidin bertaraf edilmesinde en büyük pay, kendi iradesi üzerinde bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan halkımızdır. Halkımızın liderleriyle bütünleşen kararlı ve fedakarca duruşu, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nın tüm cephelerinde olduğu gibi kendisini demokrasimizin savunmasında da bu vesileyle göstermiştir." ifadesini kullandı.

Murat Salim Esenli, yapılan mücadeleyle FETÖ'nün yurt içindeki yapısının giderek zayıflamasıyla örgütün yeni bir stratejiyle yurt dışı faaliyetlerine ağırlık verdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadelemiz daha fazla önem kazanmıştır. FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasıyla mücadele Bakanlığımızın ve tüm kuruluşlarımızın en öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı devam etmektedir. Uzun soluklu olduğunu bildiğimiz FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir."

Şehitler için gökyüzüne 251 kırmızı beyaz balon

Türkiye'nin Belçika Anvers Başkonsolosluğunda düzenlenen törende ise şehitler anısına gökyüzüne 251 beyaz ve kırmızı balon bırakıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Anvers Başkonsolosu Korkut Tufan, "15 Temmuz'da Türk halkı demokrasisine, vatanına ne kadar bağlı olduğunu göstermiş, Türkiye'yi büyük bir karanlığın pençesine düşmekten kurtarmıştır." ifadesini kullandı.

Tufan, darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün hem Türkiye hem de birçok uluslararası kuruluş tarafından terör örgütü ilan edildiğini anımsattı.

FETÖ'cülerin yurt dışında başka bir algı oluşturmaya çalıştığını anlatan Tufan, "Burada mücadele hepimize düşüyor." diye konuştu.

Belçika, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya ve Belçika'da 15 Temmuz törenleri - Son Dakika
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