İtalya ve Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı İspanya'da korona virüsü nedeniyle 4 bin 89 kişi... - Son Dakika

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İtalya ve Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı İspanya'da korona virüsü nedeniyle 4 bin 89 kişi...
13 dakika önce
İtalya ve Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı İspanya'da korona virüsü nedeniyle 4 bin 89 kişi hayatını kaybetti.
İtalya ve Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı İspanya'da korona virüsü nedeniyle 4 bin 89 kişi hayatını kaybetti. - MADRİD
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:52 Kaynak: İHA
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