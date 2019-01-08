İtalya ve Fransa arasında sarı yelekliler krizi
22 dakika önce
İtalya'da hükümet ortağı siyasi partilerin liderlerinin sarı yeleklileri desteklemesi Fransa ve İtalya arasında krize yol açtı.
İtalya
'da hükümet ortağı siyasi partilerin liderlerinin sarı yeleklileri desteklemesi Fransa
ve İtalya arasında krize yol açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:25
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