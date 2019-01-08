Son Dakika Haberleri: İtalya ve Fransa arasında sarı yelekliler krizi

İtalya ve Fransa arasında sarı yelekliler krizi

22 dakika önce

İtalya'da hükümet ortağı siyasi partilerin liderlerinin sarı yeleklileri desteklemesi Fransa ve İtalya arasında krize yol açtı.

İtalya ve Fransa arasında sarı yelekliler krizi, System.String[]
İtalya'da hükümet ortağı siyasi partilerin liderlerinin sarı yeleklileri desteklemesi Fransa ve İtalya arasında krize yol açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:25 

Ekonomi
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