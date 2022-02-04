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İtalya ve Fransa dışişleri bakanları Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika

İtalya ve Fransa dışişleri bakanları Ukrayna krizini görüştü

04.02.2022 16:06
İtalya ve Fransa dışişleri bakanları Ukrayna krizini görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Ukrayna krizini ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Ukrayna krizini ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın, bu sabah Ukrayna- Rusya sınırı ile Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmelere ve ayrıca Mali'deki duruma değinen verimli bir telefon görüşmesi yaptıkları bildirildi.

Di Maio ve Le Drian'ın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve tam egemenliğine desteklerini yineledikleri belirtilen açıklamada, iki bakanın, Avrupa cephesini etkili, caydırıcı, sürdürülebilir bir yanıt belirlemede birlik içinde tutarak, Rusya ile diyalog yolunda ilerleme taahhüdünü paylaştıkları ifade edildi.

Görüşmede Bakan Di Maio'nun, müttefiklerin krizi çözmeye yönelik somut ve bir dizi görüşme başlatmaya isteğine ilişkin Moskova'nın da olumlu yanıt vermesi umudunu aktardığı kaydedildi. İtalyan bakanın, siyasi ve diplomatik girişimlerin etkisini azaltacak gerilimin tırmandığı bir sarmaldan kaçınmak gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, iki bakanın kısaca Mali'deki gelişmelere de değindikleri ve Sahel bölgesinde terörle mücadeledeki ortak taahhüde atıfla yakın iş birliğinin sürdürülmesi üzerinde mutabık kaldığı kaydedildi.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Fransa, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya ve Fransa dışişleri bakanları Ukrayna krizini görüştü - Son Dakika


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