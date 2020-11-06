İtalya ve Fransa İçişleri Bakanları, Tunus kaynaklı düzensiz göçü görüştü - Son Dakika

İtalya ve Fransa İçişleri Bakanları, Tunus kaynaklı düzensiz göçü görüştü

06.11.2020 23:19
İtalya ve Fransa İçişleri Bakanları, Tunus kaynaklı düzensiz göçü görüştü, System.String[]

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, İtalya ve Fransa'nın Tunus kaynaklı düzensiz göçü engellemeye yönelik ortak bir cephe oluşturması gerektiğini söyledi.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, İtalya ve Fransa'nın Tunus kaynaklı düzensiz göçü engellemeye yönelik ortak bir cephe oluşturması gerektiğini söyledi.

Lamorgese ve Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin, bugün Roma'da yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Tunus'tan bu yıl Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketliliğinin arttığına işaret eden İtalyan bakan, "Dramatik biçimde sosyal, ekonomik ve siyasi kriz yaşayan Tunus'a karşı ortak cephenin olması gerektiğini söyledik çünkü bu otonom göçmen gelişleri, zaten yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile zor olan göç yönetimini daha sorunlu hale getiriyor." dedi.

Lamorgese, göç konusuna Avrupa düzeyinde bir yol haritası bulunması gerekliliği olduğunu dile getirdi.

Konuk bakan Darmanin, 29 Ekim'de Nice kentindeki bıçaklı saldırıya değinerek, "Bu konuda, İtalya'nın bir hatası olduğunu asla düşünmedim. Aksine İtalyan yetkililere bilgi paylaşımı ve işbirliklerinden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

İki bakan da göç sorununun Avrupa Birliği nezdinde ortak şekilde yönetiminden yana olduklarını ifade etti.

İtalyan basınında çıkan haberlerde de İtalyan bakanın, bugünkü toplantıda Fransız bakana, göç kontrolünü sağlaması için Tunus'a daha fazla gemi ve uçak verilmesi teklifini gündeme getirdiği ve bu teklifi iletmesi için Mağrip ülkeleri turuna çıkacak olan Fransız mevkidaşı Darmanin'e ilettiği belirtildi.

İtalya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, yılbaşından bugüne kadar İtalya'ya 29 bin 952 göçmen geldiği, bunların 12 bin 113'ünün Tunuslu olduğu tespit edildi.

Nice'teki saldırı

Fransa'nın güneydoğusundaki Nice kentinde bulunan Notre Dame Kilisesi'nde 29 Ekim'de bıçaklı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Fransa Terörle Mücadele Savcısı Jean-François Ricard, saldırganın 21 yaşındaki bir Tunuslu olduğunu, 20 Eylül'de İtalya'nın Lampedusa Adası'na ve 9 Ekim'de Fransa'ya geldiğini bildirmişti.

Fransa, İtalya, Tunus, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya ve Fransa İçişleri Bakanları, Tunus kaynaklı düzensiz göçü görüştü - Son Dakika


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