İtalya ve Fransa savaş sonrası en derin krizi yaşıyor
1 saat önce
İtalya ve Fransa arasındaki ilişkiler 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sorunlu döneminden geçiyor.
İtalya ve Fransa arasındaki ilişkiler 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sorunlu döneminden geçiyor. Göç sorunuyla başlayan ve Sarı Yelekliler ile büyüyen kriz, Fransa'nın 79 yıl sonra ilk kez Roma Büyükelçisi'ni geri çağırmasıyla tamiri zor bir sürece girdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:50
Aleksander Ceferin, Yeniden UEFA Başkanı Seçildi
Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı
Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü
ABD'de Yayımlanan Dergi, Amazon'un Sahibi Bezos'a Çıplak Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı