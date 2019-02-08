Son Dakika Haberleri: İtalya ve Fransa savaş sonrası en derin krizi yaşıyor

İtalya ve Fransa savaş sonrası en derin krizi yaşıyor

1 saat önce

İtalya ve Fransa arasındaki ilişkiler 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sorunlu döneminden geçiyor.

İtalya ve Fransa savaş sonrası en derin krizi yaşıyor, System.String[]
İtalya ve Fransa arasındaki ilişkiler 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en sorunlu döneminden geçiyor. Göç sorunuyla başlayan ve Sarı Yelekliler ile büyüyen kriz, Fransa'nın 79 yıl sonra ilk kez Roma Büyükelçisi'ni geri çağırmasıyla tamiri zor bir sürece girdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:50 

İtalya, Fransa, Ekonomi
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