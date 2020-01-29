İtalya ve Güney Kıbrıs'tan Türkiye-Libya deniz anlaşmasına tepki - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya ve Güney Kıbrıs'tan Türkiye-Libya deniz anlaşmasına tepki - Son Dakika Dünya

İtalya ve Güney Kıbrıs'tan Türkiye-Libya deniz anlaşmasına tepki

19 dakika önce

İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi dışişleri bakanları, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'na tepkilerini yineledi. İki bakan, anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.

İtalya ve Güney Kıbrıs'tan Türkiye-Libya deniz anlaşmasına tepki, System.String[]

İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi dışişleri bakanları, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak tepkilerini yineledi.


Roma'da bir araya gelen İtalyan Bakan Luigi Di Maio ile Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis'in ortak açıklamasında söz konusu anlaşmanın diğer devletler için yasal bir dayanağı olmadığı belirtildi.

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Türkiye, İtalya, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:47 
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