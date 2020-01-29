Son Dakika › Dünya › İtalya ve Güney Kıbrıs'tan Türkiye-Libya deniz anlaşmasına tepki - Son Dakika Dünya
İtalya ve Güney Kıbrıs'tan Türkiye-Libya deniz anlaşmasına tepki
19 dakika önce
İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi dışişleri bakanları, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'na tepkilerini yineledi. İki bakan, anlaşmanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.
İtalya ve Kıbrıs Rum Kesimi dışişleri bakanları, Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak tepkilerini yineledi.
Roma'da bir araya gelen İtalyan Bakan Luigi Di Maio ile Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis'in ortak açıklamasında söz konusu anlaşmanın diğer devletler için yasal bir dayanağı olmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:47
Son Dakika Koronavirüsü Kapadokya'yı ziyaret eden Çinli turist sayısını olumsuz etkiledi "İp attım ucu kaldı" şarkısının derleyicisi hayatını kaybetti Elazığ depreminde usta sanatçı Kemal Sunal'ın evi de yıkıldı Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler