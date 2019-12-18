İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana - Son Dakika
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İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana

6 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin ve Hırvatistan'ın, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğini savunduğunu belirtti.

İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin ve Hırvatistan'ın, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğini savunduğunu belirtti.


Başbakan Conte, Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic'i Roma'daki başbakanlık sarayı Chigi'de ağırladı. İki başbakan baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.


Conte, İtalya ile Hırvatistan arasındaki ekonomik ilişkilerin, ikili ilişkilerde ilk sırada geldiğini ifade ederek, ilişkileri daha da geliştirmeleri gerektiğini söyledi.


Hırvatistan'ın ocakta birliğe üye olduktan sonra ilk kez AB Dönem Başkanlığını üstlenecek olmasına değinen Conte, "Hırvat dönem başkanlığı birliğin geleceği açısında kritik bir zamana denk geliyor." dedi.


İngiltere'nin birlikten ayrılmasına (Brexit) da değinen Giuseppe Conte, "Düzenli bir Brexit'e sahip olacağımıza ve aralık 2020'ye kadar hem İngiltere'yi hem de AB'yi karşılıklı tatmin edecek bir serbest ticaret anlaşması yapacağımıza eminiz." diye konuştu.

AB'nin genişlemesine de ilişkin iki ülkenin aynı tarafta olduğunu dile getiren Başbakan Conte, "İtalya ve Hırvatistan olarak, AB'nin özellikle Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'a yönelik genişlemesini savunuyoruz." ifadesini kullandı.

Hırvatistan Başbakanı Plenkovic de "Kuzey Makedonya da Arnavutluk da İtalya gibi istikrarlı ilişkiler içinde olduğumuz ülkeler. Bu ülkelerin üyelik sürecindeki blokajın kalkması mümkün olabilir. Bu konuda çekince koyan ülkeleri ikna için birlikte çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Plenkovic, 1 Ocak'ta üstlenecekleri AB Dönem Başkanlığının, demokratik güçlenme yolunu tamamladıklarının göstergesi olduğunu kaydetti.

Roma'nın, Zagreb'in en önemli ekonomik partneri olduğunu vurgulayan Plenkovic, iki ülke arasında "köprü" olarak nitelendirdiği azınlıkların önemine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Arnavutluk, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:40 Kaynak: AA
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