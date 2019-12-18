İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana - Son Dakika

İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana

6 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin ve Hırvatistan'ın, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğini savunduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin ve Hırvatistan'ın, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğini savunduğunu belirtti.

İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana

Avrupa Birliği, Hırvatistan, Makedonya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:55 Kaynak: AA
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