İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana - Son Dakika

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İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Balkanlar'da genişlemesinden yana
6 saat önce
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkesinin ve Hırvatistan'ın, Arnavutluk ile Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğini savunduğunu belirtti. Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:55 Kaynak: AA
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