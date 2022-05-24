İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Batı Balkanlar'a genişlemesini istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Batı Balkanlar'a genişlemesini istiyor

24.05.2022 16:30
İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Batı Balkanlar'a genişlemesini istiyor

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin ve Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar'a genişleme sürecinin yeniden başlaması görüşünü paylaştığını bildirdi.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ülkesinin ve Hırvatistan'ın Avrupa Birliği'nin (AB) Batı Balkanlar'a genişleme sürecinin yeniden başlaması görüşünü paylaştığını bildirdi.

Di Maio ve Hırvat mevkidaşı Gordon Grlic-Radman ile Roma'da İtalya-Hırvatistan Bakanlar Komitesi beşinci toplantısı dolayısıyla bir araya geldi. İki bakan daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Di Maio, "Bakan Grlic-Radman ile AB'nin Batı Balkanlar'a genişleme sürecinin yeniden başlaması görüşünü paylaştık. Bu hususta, Hırvatistan'a 2020'deki dönem başkanlığı sırasında bu konudaki katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Ukrayna'daki çatışma, genişlemeyi bir öncelik haline getirdi." dedi.

Di Maio, AB'ye entegrasyon ve genişleme sürecinin bu bölgede kesin istikrar açısından stratejik olduğunu ifade etti.

İtalya ve Hırvatistan arasındaki iş birliğinin enerji alanında büyük potansiyel barındırdığını belirten Di Maio, iki ülke hükümetinin Adriyatik'te yer altı kaynakları için münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladığını söyledi.

Grlic-Radman da İtalya-Hırvatistan ilişkilerinin her zaman iyi olduğunu dile getirerek, iki ülkenin Adriyatik'in ana aktörleri olduğunu ve bu ortak denizi koruma ve kaynakları değerlendirme konusunda büyük ortak sorumlulukları olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 'Polonya, Ukrayna'nın batısını almak istiyor' Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: 'Polonya, Ukrayna'nın batısını almak istiyor' Sancar: İktidarın NATO'nun Genişlemesinde Pazarlık Konusu Yaptığı Meselelerin Tamamı Kürt Sorununa Çıkıyor Sancar: İktidarın NATO'nun Genişlemesinde Pazarlık Konusu Yaptığı Meselelerin Tamamı Kürt Sorununa Çıkıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Batı Balkanlar'a genişlemesini istiyor - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:24 Celal Şengör: İbrahim masal Musa da İsa da hikaye
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
16:01 Eski survivor şampiyonu Cemal Can Cansever, All Star'daki Berkan için destek istedi
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın kondomdaki spermleri cinsel organına enjekte ederek hamile kaldı
15:22 Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Saat 22.00'de belgelerle ispatlayacağım
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 16:34:00. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Batı Balkanlar'a genişlemesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement