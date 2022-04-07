İtalya ve Hollanda Ukrayna'ya destekte mutabık, enerjide tavan fiyatı ise görüşecek - Son Dakika

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalya ve Hollanda'nın Ukrayna ve vatandaşlarına destekte birleştiklerini ve sivillere yönelik katliamları kınadıklarını söyledi.

Draghi, resmi ziyaret kapsamında Roma'ya gelen Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile Chigi Sarayı'nda bir araya geldi. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Draghi, İtalya ve Hollanda'nın Ukrayna ve vatandaşlarına destek konusunda birleştiğini belirterek, "Son günlerde belgelenen sivil katliamları sert şekilde kınadığımızı yineliyoruz. Savaş suçlarına tam olarak ışık tutulmalı. Moskova yaşananların hesabını vermek zorunda kalacak." dedi.

AB Komisyonu'nun son hazırladığı yaptırım paketini İtalya'nın tam olarak desteklediğini dile getiren Draghi, "Ortaklarımızla beraber enerji cephesinde de yeni adımlar atmaya hazırız. AB, kararlı ve hızlı olduğunu göstermeli." diye konuştu.

Draghi, enerji ve ekonomi politikalarında AB'nin Kovid-19 salgınına verdiği yanıtta ortaya çıkan ruhu bulması gerektiğini ifade ederek, "Aileleri ve işletmeleri korumak için enerji fiyatlarını sınırlayan yapısal çözümlere ihtiyacımız var. Enerji politikasındaki müdahaleler, sadece ulusal bütçelere yüklenemez, enerji fiyatını sınırlayan yapısal çözümler gerekiyor. Harekete geçme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Mario Draghi, yenilenebilir kaynaklar konusunda da ileriye doğru adımlar atmaları gerektiğini aktardı.

Moskova'dan İtalya'nın da katıldığı yaptırımlar için "ahlaksız" nitelemesi geldiği hatırlatılan Draghi, "Ahlaksızlık sadece her gün gördüğümüz sivil katliamlarında var." yanıtını verdi.

İtalya Başbakanı, Hollanda ile ikili ilişkilerinin de ticaretten kültüre ve üniversitelere kadar gayet iyi olduğunu, ikili ticaret hacimlerinin 40 milyar avroyu bulduğunu, bunun gelecekte daha da gelişmesini umduklarını söyledi.

Rutte'nin açıklamaları

Konuk Başbakan Rutte de Ukrayna'daki savaşa değinerek, "Savaş terörü bizim kıtamıza geri döndü. Draghi'nin savaşın durması yönündeki çağrısına yüzde 100 katılıyorum. Biz, Ukrayna'ya yardım ve desteğin sürdürülmesi konusunda da mutabıkız. Bu hususta yaptırımlar çok önemli." dedi.

Avrupa Komisyonu'nun yaptırım paketleri oluşturmaya devam edeceğini belirten Rutte, "Buna gerek kalmayacağını umuyoruz ancak içinden geçtiğimiz an önemli. Rus gazına, enerjisine olan bağımlılığın azaltılması ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Enerjide tavan fiyat tartışması

İki Başbakan, kendi aralarında fikir ayrılığı yaşadıkları; AB içinde son dönemde tartışma konusu olan hızla artan enerji fiyatlarına karşı tavan fiyat uygulamasına da değindi.

Ev sahibi Başbakan Draghi, özellikle doğal gaz fiyatlarını farklı şekilde ödemenin farkında olmadan ve bilinçsizce savaşa finansman sağlamak anlamına geleceğini, buna alternatifin gaz fiyatına bir üst sınır getirmek olduğunu dile getirdi.

Draghi, "Bu konuda Rutte'yi ikna edemedim ama önemli bir adım attı ve bana ilkesel olarak bir sorun olmadığını garanti etti. Aynı zamanda buna yönelik tüm gerekçeleri incelemeye ve bunu tartışmaya açık olduğunu söyledi." ifadesini kullandı.

Rutte de "Gazda tavan fiyat uygulamasının artıları da var eksileri de. Biz tam olarak aynı fikirde değiliz ama pragmatik olacağımızı söyledik." dedi.

Hollanda Başbakanı, bu konuda AB gibi hareket etmeleri ve bu konuyu hızlı şekilde halletmeleri gerektiğini de ifade etti.

AB içinde bazı ülkeler enerjide yüksek fiyatlarına karşı tavan fiyat uygulamasını savunurken, bazı ülkeler buna karşı çıkıyor.