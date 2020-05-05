İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan gidecek - Son Dakika

İtalya ve İspanya'nın üretemediği çiçek, Antalya'dan gidecek

KORONAVİRÜS nedeniyle zor günler geçiren, 125 milyon dolarlık ihracat hedeflerken rakamları eksileri gösteren kesme çiçek sektörü, gözünü İspanya ve İtalya pazarlarına çevirdi. Antalya merkezli sektör, koronavirüs nedeniyle üretim yapamayan bu iki ülkenin çiçek ihtiyacını karşılayacak.

Turizmin olduğu kadar örtü altı üretimin de başkenti olan Antalya, kesme çiçek sektöründe de adından söz ettiriyor. Her yıl milyonlarca dal çiçek Antalya'dan hem TIR'larla, hem de uçak kargo ile başta dünyanın çiçek merkezi Hollanda olmak üzere İngiltere, Almanya, Ukrayna, Romanya gibi Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Önceki yıllarda Rusya'ya çiçek gönderen kesme çiçek üreticileri, son yıllarda Rusya'nın çiçek ihracatına kapıyı kapatmasıyla buraya çiçek ihraç edilmez oldu. Antalya'dan özellikle karanfil, gerbera çiçekleri ihraç edilirken bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını çiçekçileri de olumsuz etkiledi. 2019 yılını 107 milyon dolarla kapatan sektör, bu yıla 125 milyon dolar hedef koymuştu, ancak mayıs ayında ihracat rakamları eksileri gösterdi.

ÜRÜNLER ÇÜRÜDÜ

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, çiçek sektörünün koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiğini, hatta ücretsiz dağıtmak istediklerinde dahi 'virüs taşır' endişesiyle kabul görmediğini söyledi. Yılmaz, "Milyonlarca çiçeği çöpe atmak zorunda kaldık. Mevsimlik üreten üreticiler çok zarar gördü. Son derece olumsuz etkiledi. Oteller işletmeler kapatılınca bu ürünler çürüdü ve çöpe atılıyor" dedi.

'İLK VAZGEÇİLEN SEKTÖRÜZ'

Evde kalınan bu süreçte vatandaşlara çiçek alınması, evlere çiçek götürülmesi yönünde tavsiyede bulunan Başkan Yılmaz, koronavirüs krizinde çiçekçilik sektörünün ilk vazgeçilen sektör olduğunu söyledi. Yılmaz, "Sektörümüz ne yazık ki lüks tüketim gibi görülüyor. İnsanlarımız bir çiçeğe 10-15 lira verince gereksiz masraf olarak görüyorlar. Geçen yılı 107 milyon dolarla kapatmış, bu yıl 125 milyon dolar hedeflemiştik. Fakat bu süreçte ihracat rakamlarımız hızla düştü. Mart ve nisan ayını yüzde 40 kayıpla kapattık" dedi.

Kriz sona erse bile insanların hemen çiçeğe yönelmeyeceğini düşündüğünü belirten İsmail Yılmaz, 'Maalesef sektörün toparlanması bizim için çok geç olacak. Sektör normale dönünce de yıl bitmiş olacak. Yeni yıl için üreticinin elinde para olmayacak. Üreticimize kredi verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca kamu bankalarına ait kredilerimizin de en az 1 yıl faizsiz ertelenmesini talep ediyoruz" dedi.

SEKTÖRÜN GÖZÜ İSPANYA VE İTALYA PAZARINDA

İtalya ve İspanya'da hem sağlık hem de ekonominin çok kötü durumda olduğunu, insanların üretim yapamadığını, çiçek sektörünün de orada tamamen bitme noktasına geldiğini anlatan Başkan Yılmaz, sektör olarak bu iki piyasaya yöneldiklerini söyledi. İki ülkedeki açığı Türkiye olarak karşılayacak güçte olduklarını anlatan Yılmaz, "Yeni sezon dikimlerimize başladık. İspanya ve İtalya'da yeni sezon için hareketlilik yok. Biz bu iki ülkenin çiçek ihtiyacını kapatabiliriz. Ancak bize yeni ürün dikebilmemiz için destek gerekiyor. Bu ülkelerin açıklarını biz sektör olarak avantaja çevirebiliriz" dedi.

1.5 MİLYON LİRA ZARAR ETTİ

Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Vural Şahin de sektörü ve koronavirüsün zararlarını değerlendirdi. Virüse hazırlıksız yakalandıklarını anlatan Şahin, "Aslında bir anlamda seviniyoruz. Çünkü tarımın önemi ortaya çıktı. Süs bitkileri konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Seralarda üretilen bitkiler yerinde kaldı. İşletmeler ellerindeki ürünleri bir yerlere hediye eder duruma geldi. Hatta çöpe atanlar dahi oluyor. Sürecin ne zaman sona ereceğini bilmiyoruz. Elimizden geldiğince sektöre yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

30 yıllık çiçek üreticisi Veral Ağıl, oteller açılamadığı için birçok bitkinin elinde kaldığını, iç piyasaya hizmet verdiklerini kaydetti. Ağıl, 'Şu ana kadar 100 bin adet çöpe attık, 100 bin adet daha atacağız. Bu kriz döneminde personel çıkarmadık. Ciddi olarak ekonomik kaybımız var. Çöpe attıklarımızın tamamının fidesi ithal. 500 bin liralık fideyi çöpe attık. Benim işletme olarak bu yılki kaybım ise 1,5 milyon lira" dedi.