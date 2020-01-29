İtalya, Vuhan'da mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor - Son Dakika

İtalya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınının yoğun şekilde görüldüğü Çin'in Vuhan kentindeki vatandaşlarının tahliyesi için uçak gönderecek.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Vuhan'daki vatandaşların tahliyesi için hazırlık yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı kriz masası, Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile iş birliği içinde, koronavirüsten en çok etkilenen Çin'in Vuhan kentine bir tahliye uçuşu düzenliyor. Güvenli taşıma için tıbbi personel, hemşireler ve yeterli tıbbi ekipmanla hareket edecek uçak, Çin makamlarının gerekli izinleri vermesinin ardından doğrudan uçuşla Vuhan havaalanına ulaşacak." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, özel uçakla Vuhan'dan İtalya'ya getirilecek İtalyanların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sağlık kontrolüne tabi tutulacakları da vurgulandı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Twitter hesabından Bakanlık açıklamasını paylaşarak, İtalyan hükümetinin Çin'deki vatandaşlarıyla yakından ilgilendiğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede, yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Ülkede bugün itibarıyla can kaybı 132'ye, virüs bulaşan hasta sayısı 5 bin 974'e, müşahede altındaki hasta sayısı 59 bin 990'a çıktı.

Yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. İlk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkıyor.

İleri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olan virüs, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.