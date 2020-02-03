İtalya, Vuhan'daki vatandaşlarını askeri uçakla tahliye etti - Son Dakika

İtalya, Çin'in Vuhan kentinde başlayan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle bu kentteki vatandaşlarını gönderdiği askeri uçakla tahliye etti.



Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 56 İtalyan, İtalya Hava Kuvvetlerine ait Boeing 767 tipi askeri uçakla bu sabah Roma yakınlarındaki Pratica di Mare'deki askeri üsse getirildi.

Üste ilk tıbbi kontrollerinden geçirilen İtalyanlar, hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca karantinada tutulacakları Cecchignola'daki askeri kampüse götürüldü.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, yüksek ateşi olan bir İtalyan'ın koronavirüs taşıma şüphesiyle uluslararası kurallar nedeniyle Vuhan'da bırakıldığı ifade edildi.

Başbakan Giuseppe Conte, geçen perşembe yaptığı açıklamayla, Roma'yı ziyarete gelen ve çarşamba günü Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne kaldırılan 2 Çinli turistte yapılan tetkiklerin sonuçlarının pozitif çıktığını, böylece yeni tip koronavirüsün İtalya'da da tespit edildiğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da İtalya ile Çin arasındaki karşılıklı direkt uçuşların durdurulması talimatı vermişti.

Vatikan'dan Çin'e maske yardımı



Diğer yandan koronavirüs salgını sebebiyle acil tıbbi malzeme talebinde bulunan Çin'e bir yardım eli de dünyanın en küçük ülkelerinden Vatikan'dan geldi.



Vatikan'ın, Çin'deki Hristiyan toplulukları ve Vatikan Eczanesi vasıtasıyla bu ülkeye 600 bin civarında maske gönderdiği belirtildi.

Çekya, Çin'e uçak seferlerini iptal etme kararı aldı

Çekya Başbakanı Andrej Babis, koronavirüs nedeniyle ülkesi ile Çin arasındaki uçak seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Babis kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, " Hükümet, korovavirüsün yayılmasını engellenmek amacıyla Çin ve Çekya arasındaki uçak seferlerinin yasaklanmasını onayladı. Karar 9 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek." dedi.

Babiş, Çin'de yaklaşık 100 Çekya vatandaşı bulunduğunu ve bunların geri dönebilmesi için uçak seferlerinin 9 Şubat'a kadar devam edeceğini sözlerine ekledi.