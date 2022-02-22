İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor - Son Dakika
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İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor

22.02.2022 22:37
İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor

İtalya, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelenler için uyguladığı karantina şartını 1 Mart'tan itibaren kaldıracak.

İtalya, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gelenler için uyguladığı karantina şartını 1 Mart'tan itibaren kaldıracak.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı yeni düzenlemeyle İtalya'ya, AB üyesi olmayan ülkelerden gelecekler için de 1 Mart'tan itibaren halihazırda AB içerisinden gelenlere uygulanan kuralların geçerli olacağı belirtildi.

Buna göre, AB haricindeki ülkelerden gelecekler için karantina şartı kaldırıldı.

Aynı zamanda, 1 Mart'tan itibaren İtalya'ya giriş için, "Yeşil Geçiş" belgesi temin etmeye yarayan Kovid-19 aşı belgesi, hastalığın atlatıldığına dair bir belge veya negatif sonuçlu test ibrazı gibi üç şarttan birini sağlamanın yeterli olacağı belirtildi.

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Avrupa Birliği, İtalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'ya AB dışından gelenler için karantina zorunluluğu kaldırılıyor - Son Dakika


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