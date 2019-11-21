Son Dakika Haberleri: İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü
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İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü

6 saat önce

İtalya, silahlı kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) Libya'da düştüğünü duyurdu.

İtalya'ya ait bir İHA Libya'da düştü, System.String[]

İtalya, silahlı kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının (İHA) Libya'da düştüğünü duyurdu.

İtalya'nın Trablus Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Akdeniz'de yürütülen "Güvenli deniz" operasyonuna destek için görev yapan Predator tipi bir İHA'nın düştüğü ve olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada İHA'nın düştüğü bölgenin adı paylaşılmazken General Halife Hafter'e yakın sosyal medya platformlarında, Trablus'un güneydoğusuna 90 kilometre uzaklıkta Terhune kenti yakınlarında düşen İHA'ya ait fotoğraflar paylaşıldı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu daha önce yaptığı açıklamada, Halife Hafter güçlerine ait bir İHA'nın Terhune'deki Suk el-Ahad bölgesinde düştüğünü duyurmuştu.

Hafter yanlısı sosyal paylaşım sitelerinde ise İHA'nın UMH'ye ait olduğu iddia edilmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:12 Kaynak: AA
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