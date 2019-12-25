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İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı azaldı
6 saat önce
İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı önceki yıllara göre azalarak 11 bin 439'a geriledi.
İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı önceki yıllara göre azalarak 11 bin 439'a geriledi.
İtalya İçişleri Bakanlığının 2019 yılına ilişkin açıkladığı son verilerde, düzensiz göç gelişlerindeki büyük düşüş dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:11
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