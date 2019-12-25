İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı azaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı azaldı - Son Dakika Dünya

İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı azaldı

6 saat önce

İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı önceki yıllara göre azalarak 11 bin 439'a geriledi.

İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı azaldı, System.String[]

İtalya'ya Akdeniz üzerinden gelen düzensiz göçmen sayısı önceki yıllara göre azalarak 11 bin 439'a geriledi.


İtalya İçişleri Bakanlığının 2019 yılına ilişkin açıkladığı son verilerde, düzensiz göç gelişlerindeki büyük düşüş dikkati çekti.

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Akdeniz, İtalya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:11 
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