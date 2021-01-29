İtalya'ya alması gerekenden 300 bin doz eksik Kovid-19 aşısı geldi - Son Dakika

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Başbakanlık Acil Tedarik'in Komiseri Domenico Arcuri, Kovid-19 aşısı üreten ilaç firmaların, son haftalarda tedariklerini azaltması nedeniyle, ülkelerine verilmesi gerekenden en az 300 bin doz eksik aşı geldiğini söyledi.

Arcuri, düzenlediği basın toplantısında, Pfizer ve AstraZeneca'nın ardından Moderna'nın da aşı tedarikinde kesintiye gideceğini açıklayarak, "Moderna, bize 9 Şubat haftası için öngörülen 166 bin doz yerine 132 bin doz yani yüzde 20 daha az vereceğini bildirdi. Şaşkınlığımız, endişemiz ve rahatsızlığımız artıyor, zira her gün (aşılamadaki) tahminler değişiyor." diye konuştu.

Aşıları üreten ilaç firmalarına yaptıkları sözleşmelere saygı göstermeleri çağrısında bulunan Arcuri, "Bu kesintiler sebebiyle, şu ana kadar temin ettiğimiz aşı, almamız gerekenden en az 300 bin doz daha az." dedi.

Aşıların, herhangi bir "keyfi içecek" olmadığını vurgulayan Arcuri, bunların "karanlık geceden çıkmak için gerekli panzehir" olduğunu ifade etti.

Domenico Arcuri, ilaç firmaların teslimatlarını azaltmalarının İtalya'ya etkisini anlatırken, "İtalya, 15 Ocak'ta Avrupa'da en çok aşı yapan ülkeydi ve Almanya'dan 200 bin doz daha fazla aşı yapmış durumdaydı. Bugün, 10 günden biraz fazla süredir İtalya, Almanya'dan 400 bin doz, Türkiye'den ise 4 bin doz daha az aşı yaptı." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de 24 Ocak'ta Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ülkelerine yönelik aşı tedarikini azaltan Pfizer-Biontech ve AstraZeneca'ya yönelik yasal süreçlere başvuracaklarını belirtmişti.

İtalya'da hükümet, tedarikteki gecikmeler sebebiyle Pfizer'a karşı yasal yollara başvurmak için hukuk müşavirini harekete geçirmişti.

Başbakanlığın son verilerine göre, 27 Aralık 2020'de aşılama kampanyasını başlatan İtalya'da bu sabah itibarıyla aşılananların sayısı 1 milyon 713 bin 362 oldu. Bunların 392 bin 594'ünün ikinci dozu aldığı bilgisi paylaşıldı.