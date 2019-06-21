Son Dakika Haberleri: İtalya'ya düzensiz göçmenlerin gelişi sürüyor
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İtalya'ya düzensiz göçmenlerin gelişi sürüyor

44 dakika önce

İtalya'da koalisyon hükümetinin, düzensiz göçmenlerin gelişini engelleyici kararlarına rağmen bu sabah farklı gruplar halinde 200 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığı bildirildi.

İtalya'ya düzensiz göçmenlerin gelişi sürüyor, System.String[]
İtalya'da koalisyon hükümetinin, düzensiz göçmenlerin gelişini engelleyici kararlarına rağmen bu sabah farklı gruplar halinde 200 düzensiz göçmenin ülkeye giriş yaptığı bildirildi.
Sahil Güvenlik yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Lampedusa Adası kıyılarında 81,12 ve 7 kişiden oluşan üç farklı grup halinde toplam 100 düzensiz göçmen ülkeye girdi.
Düzensiz göçmenlerin, balıkçı tekneleri veya ticari gemiler tarafından Akdeniz'de kurtarılıp, daha sonra Lampedusa Adası kıyılarına yaklaşıldığında botlarla denize bırakıldıkları ifade edildi.
Diğer yandan ülkenin kuzeyinde, Slovenya sınırında bulunan Trieste kentinin yakınlarında da 100 düzensiz göçmenin İtalya'ya giriş yaptığı sırada yakalandıkları açıklandı.
43 düzensiz göçmen 10 gündür denizde bekliyor
Bu arada İtalya'ya son 24 saat içinde 200 düzensiz göçmen giriş yaparken, Alman sivil toplum örgütü Sea Watch'a ait Hollanda bayraklı gemideki 43 düzensiz göçmen için alınan ülkeye giriş yasağı 10'uncu gününü doldurdu.
Birleşmiş Milletler, İtalya hükümetine, Sea Watch'a ait gemideki 43 düzensiz göçmenin karaya çıkarılması çağrısında bulunmuştu.
Aşırı sağ görüşlü Lig Partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin kararıyla, Sea Watch'a ait gemide bulunan 53 düzensiz göçmenden sadece kadın, çocuk ve hasta olan toplam 10'u karaya çıkartılırken, diğer 43'üne izin verilmeyeceği açıklanmıştı.
Lampedusa Adası'nın 15 mil kadar açığında, uluslararası sularda bekletilen gemide bulunan düzensiz göçmenlerin durumuyla ilgili İtalya hükümetinin, Hollanda ve Almanya hükümetleriyle görüştüğü kaydedildi.
İçişleri Bakanı Salvini ise İtalyan limanlarının bu gemiye kapalı olduğu görüşünü tekrarlamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:15 Kaynak: AA
Lampedusa, Sabah, İtalya, Güncel
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