Daha sonra Tekirdağ Dr. Femhi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi 'ne sevk edilen personele anjiyo yapıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısa sürede gemiye yanaşan ekipler, Cartujano'ya ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bot ile Şarköy kıyısına getirilerek sağlık ekipleri yardımı ile Şarköy Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kalp Krizi, İstanbul, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İtalya'ya giden gemide kalp krizi geçiren personel kurtarıldı - Son Dakika

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