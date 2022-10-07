İtalya'ya giden gemide kalp krizi geçiren personel kurtarıldı
TEKİRDAĞ - İstanbul'dan İtalya'ya giden yolcu gemisinde kalp krizi geçiren Filipin uyruklu personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kısa sürede gemiden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarından İtalya'ya doğru seyir halinde bulunan İtalya bandıralı 'Costa Vanezzi' isimli yolcu gemisinin Filipin uyruklu personeli Richard Adogogon Cartujanokalp krizi geçirmesi üzerine, gemi personeli tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verildi.
Hastaneye kaldırıldı
Kısa sürede gemiye yanaşan ekipler, Cartujano'ya ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bot ile Şarköy kıyısına getirilerek sağlık ekipleri yardımı ile Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Daha sonra Tekirdağ Dr. Femhi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen personele anjiyo yapıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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