İtalya'ya giden gemide kalp krizi geçiren personel kurtarıldı - Son Dakika
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İtalya'ya giden gemide kalp krizi geçiren personel kurtarıldı

07.10.2022 16:32
İtalya'ya giden gemide kalp krizi geçiren personel kurtarıldı

İtalya'ya giden gemide kalp krizi geçiren personel kurtarıldı İstanbul'dan İtalya'ya giden yolcu gemisinde kalp krizi geçiren Filipin uyruklu personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kısa sürede gemiden alınarak hastaneye kaldırıldı.

İtalya'ya giden gemide kalp krizi geçiren personel kurtarıldı

TEKİRDAĞ - İstanbul'dan İtalya'ya giden yolcu gemisinde kalp krizi geçiren Filipin uyruklu personel, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kısa sürede gemiden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarından İtalya'ya doğru seyir halinde bulunan İtalya bandıralı 'Costa Vanezzi' isimli yolcu gemisinin Filipin uyruklu personeli Richard Adogogon Cartujanokalp krizi geçirmesi üzerine, gemi personeli tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine haber verildi.

Hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede gemiye yanaşan ekipler, Cartujano'ya ilk müdahalesi yapıldıktan sonra bot ile Şarköy kıyısına getirilerek sağlık ekipleri yardımı ile Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Daha sonra Tekirdağ Dr. Femhi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilen personele anjiyo yapıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kalp Krizi, İstanbul, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya'ya giden gemide kalp krizi geçiren personel kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'ya giden gemide kalp krizi geçiren personel kurtarıldı - Son Dakika
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