İtalya'ya giden TIR şoförleri yurda dönmeyi bekliyor - Son Dakika

TÜRKİYE'den ihracat ürünleri taşıyan Türk şoförler, TIR'ları ile gemi yoluyla gittikleri İtalya'da, koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı. Trieste Limanı'nda iki aydır bekleyen ve vize süreleri dolan 200 şoför, yurda dönmeyi bekliyor.

Geçen 23 Şubat'ta İtalya'ya gemiyle götürdükleri ihracat mallarını Trieste Limanı'na boşaltan 200 şoför, tekrar dönüş için TIR'ları ile gemiye binmeyi beklerken büyük şok yaşadı. Koronavirüs salgını nedeniyle İtalya'ya giriş çıkışların yasaklanmasının ardından 200 Türk şoför, limanda mahsur kaldı. RO-RO taşımacılığı yapan firma TIR'ların boş dorselerini gemiye aldı. Ancak TIR'ların çekicileri ise gemiye alınmadı. Mahsur kalan şoförler, 2 aydır TIR'larının çekicisinde yaşamlarını sürdürüp, sabırsızlıkla dönecekleri günü bekliyor. Sağlıksız koşullarda yaşam savaşı veren Türk şoförlerden İstanbullu Serhat Kütükçü, koronavirüs nedeniyle 14 Nisan'da İtalya'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bir arkadaşları yaşamını yitiren ve vizeleri bittiği için limandan dışarıya çıkamayan diğer TIR şoförlerinin endişeli bekleyişi sürüyor.

EVE DÖNMEK İSTİYORLAR

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan TIR şoförü Şahin Sevtekin, "Yaklaşık 15 yıldır TIR şoförüyüm. İstanbul- Pendik ve İzmir- Çeşme limanlarından yüklediğimiz ihracat ürünlerini Avrupa ülkelerine götürüyoruz. Malzeme yüklü TIR'larımızla gemi yoluyla 23 Şubat'ta İtalya'nın Trieste Limanı'na ulaştık. Malları yerlerine teslim ettikten sonra limana döndüğümüzde bizleri getiren geminin yetkilileri, TIR'ları geri alacaklarını ancak şoförleri koronavirüs nedeniyle gemiye alamayacaklarını söyledi. Kalacak yerimiz olmadığı için TIR'ların çekicilerini vermedik. Gemi sadece TIR dorselerini alıp gitti. Biz şoförler limanda mahsur kaldık. Türkiye'nin dışarıda hiçbir yurttaşını bırakmadığını biliyoruz. İtalya'daki Türkleri almak için de uçak gönderildi. Ancak, vizelerimiz bittiği için kaçak statüsünde olduğumuzdan uçağın indiği noktaya gidemedik. Cumhurbaşkanı'mızdan derdimize çare olmasını bekliyor ve 'Bizi bu çileden kurtarın Cumhurbaşkanım' diyoruz. Artık eşime ve çocuklarıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu. Sevtekin, içinde bulundukları durumun duyulmasının ardından Türk yetkililerin İtalya'daki ilgili makamlara irtibata geçtiğini öğrendiklerini de söyledi.