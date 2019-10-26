Son Dakika Haberleri: İtalya'ya mobilya ihracatı yüzde 45 arttı
Son Dakika Ekonomi İtalya'ya mobilya ihracatı yüzde 45 arttı

İtalya'ya mobilya ihracatı yüzde 45 arttı

1 saat önce

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) katma değerli ihracatın artırılması ve hedef pazarların genişletilmesi amacıyla İtalya'daki mobilya dernekleri, ticaret odası ve mobilya firmaları ile görüştü.

İtalya'ya mobilya ihracatı yüzde 45 arttı, System.String[]

AKAMİB organizasyonuyla İtalya'ya giden mobilya ihracatçıları, Milano Ticaret Odası Kalkınma Ajansı Yatırım Ofisi başta olmak üzere Verona Lignum Mobilya Derneği ve Milano Ulusal Mobilya ve Büro Mobilya Endüstrileri Derneği'ni ziyaret ederek ülkeler arasında kurulabilecek iş birliklerine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. İtalya'nın önde gelen mobilya üreticilerinden Mozzo, Tosato ve Comerut firmalarını da ziyaret eden ihracatçılar üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

Organizasyonu değerlendiren AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, "Mobilya bölgemizin en önemli sektörlerinden biri, yarattığı istihdam ve katma değerle birçok alt sektörü de besliyor. İtalya, tasarım ve kalitenin öncelikli olduğu bir pazar ve katma değerli ihracatımızın artması açısından öncelik verdiğimiz bir ülke" dedi. AKAMİB olarak yılbaşından bu yana İtalya'ya yaptıkları mobilya ihracatında ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Kılıçer, "İlk 9 ayda İtalya'ya yaptığımız mobilya ihracatı yüzde 45 oranında artarak 16,3 milyon dolar oldu. Bu tarz etkinliklerle Türk mobilyasının bilinirliğini ve yeni iş birlikleriyle ihracatımızı artırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Murat Erat, Milano, İtalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:41 Kaynak: Bültenler
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