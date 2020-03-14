İtalya yapı kimyasalları devinden İtalyan sağlık sektörüne büyük bağış - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya yapı kimyasalları devinden İtalyan sağlık sektörüne büyük bağış - Son Dakika

İtalya yapı kimyasalları devinden İtalyan sağlık sektörüne büyük bağış

6 saat önce

Milano merkezli yapı kimyasalları devi Mapei, mevcut sağlık krizinin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için Milano'daki San Raffaele Hastanesi, Milano Polikliniği ve Luigi Sacco Hastanesi'ne 750 bin euro bağış yaptığını açıkladı.

İtalya yapı kimyasalları devinden İtalyan sağlık sektörüne büyük bağış, System.String[]

Milano merkezli yapı kimyasalları devi Mapei, mevcut sağlık krizinin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için Milano'daki San Raffaele Hastanesi, Milano Polikliniği ve Luigi Sacco Hastanesi'ne 750 bin euro bağış yaptığını açıkladı. Şirket aynı zamanda, yürürlükteki yasalara uygun olarak aksi belirtilene dek fabrikalarındaki üretime devam edecek.


Milano merkezli yapı kimyasalları devi Mapei Group, İtalya'da epidemiyolojik şekilde yayılan koronavirüse (Covid-19) karşı mücadeleye destek verdiğini açıkladı. Şirket bu mücadeleye katkı sağlamak için San Raffaele Hastanesi, Milano Polikliniği ve Luigi Sacco Hastanesi'ne 750 bin euro bağış yaptı.


Mapei'nin kurucusu Squinzi ailesi; "Böylesine ciddi bir durumda, virüse karşı mücadele kapsamında sağlık personelini desteklemenin hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Ayrıca kalbimiz ve tüm desteğimiz, yardıma muhtaç olanlara yardım ve destek sağlayan ilk kuruluşlardan biri olan İtalya Kızılhaçı ile birliktedir." şeklinde açıklama yaptı.


Şirket, 30 Mart Pazartesi günü Milano'daki La Scala Opera Binası'nda gerçekleşmesi planlanan Bağış Konseri için bölgedeki İtalyan Kızılhaç komitesi'ne bağışta bulunduğunu ve İtalyan Kızılhaçı'na destek konusunda çalışmalarına devam ettiğini belirtti.


Yapılan bilgilendirmede şirket, aynı zamanda yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak tüm ofislerinde ve tüm operasyonlarında kendi enfeksiyon önleme güvenlik protokolünü de hayata geçirdi. İlgili makamlar tarafından aksi belirtilene dek grubun, soyunma odaları ve kantinleri kapatılmış olan tüm İtalyan iştiraklerinde üretim devam edecek. Vardiya değiştirirken çalışanlar arasında hiçbir temas olmayacak, vücut sıcaklığı kontrol edilecek ve tüm çalışanların koruyucu maske takmasını zorunlu kılmak gibi tüm önleyici tedbirler uygulamaya geçirilecek.


Ayrıca şirket, İtalyan hükümetinin en son alınan kararları doğrultusunda, uzaktan çalışmaya destek olmak için ofislerde çalışan personel sayısını en aza indirdi.


Squinzi ailesi mevcut durumla ilgili; "Bu olağanüstü durum kapsamında biz de Mapei olarak çalışanlarımızın sağlığını korumak için tüm ofis ve tesislerimizde İtalyan hükümeti tarafından alınan kararları yerine getiriyoruz" diye açıklama getirdi.


Aynı ihtiyati tedbirler, Mapei'nin yabancı iştirakleri tarafından da hayata geçirildi. - İSTANBUL

İtalya, Milano, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:58 Kaynak: İHA
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