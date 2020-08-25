İtalya'yı sağanak fırtına ve dolu vurdu - Son Dakika

İtalya'nın Verona kentinde etkili olan sağanak yağış, yerini doluya bıraktı. Kentin bazı bölgelerinde su baskınları meydana gelirken, çok sayıda araç da sular altında kaldı.

İtalya'nın kuzeyinde bulunan Verona kenti sağanak yağış, fırına ve dolu etkisi altında kaldı. Kentte bazı bölgelerde su baskınları ve sel meydana geldi. Yerel medya, dolunun birçok tarım alanına ve üzün bağına zarar verdiğini duyurdu. Aynı zamanda çıkan fırtına ile yüzlerce ağacın devrildiği, sağanak yağışla beraber meydana gelen selde de birçok aracın sular altında kaldığı aktarıldı. Verona Belediye Başkanı Federico Sboarina kentteki maddi hasarlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük kayıplar yaşandı" ifadelerini kullandı.