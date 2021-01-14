İtalya'yı sallayan Can Yaman - Diletta Leotta aşkında yeni gelişme... - Son Dakika

İtalya'yı sallayan Can Yaman - Diletta Leotta aşkında yeni gelişme...

14.01.2021 10:49
İtalya'yı sallayan Can Yaman - Diletta Leotta aşkında yeni gelişme..., System.String[]

İtalyan Chi dergisi Can Yaman ve ünlü spor spikeri Diletta Leotta Roma'daki otelde görüntüledi.

İtalyan Chi dergisi Can Yaman ve ünlü spor spikeri Diletta Leotta Roma'daki otelde görüntüledi. Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı iddia edildi.

İTALYA'YI SALLAYAN AŞK!

İtalya'nın ve Avrupa'nın en ünlü spor spikerlerinden olan Diletta Leotta ile yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın aşkı Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da gündemin ilk sıralarında yer alıyor.

İkilinin aşkını fotoğraflarıyla ortaya çıkaran İtalyan Chi Dergisi, ilişkinin detaylarını da sayfalarına taşıdı.

Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi ve yeni dizi projesi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın bir süredir güzel sunucu ile iletişimde olduğu ve Yaman'ın İtalya'ya gitmesinin ardından ikilinin Roma'nın merkezindeki bir otelde 5 gün boyunca birlikte kaldıkları belirtildi.

5 günlük kaçamağın ardından Can Yaman, Türkiye'ye dönerken Diletta Leotta da Roma ile Inter arasındaki maçtaki görevi için Roma'da kaldı.

ÇİÇEKLER CAN'DAN

Geçtiğimiz günlerde güzel sunucu, bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Dergide yer alan bilgide Leotta'ya ulaşan çiçekleri Can Yaman'ın gönderdiği ifade edildi.

Diletta Leotta'nın, uzun süre birlikte olduktan sonra ayrıldığı boksör sevgilisi Daniele Scardina ile geçtiğimiz aylarda yeniden barıştıkları iddia edilmiş ancak bu iddia kısa sürede yalanlanmıştı.

İTALYANCA KONUŞUYOR

Yakışıklılığıyla ve kaslı vücuduyla dikkat çeken Can Yaman'ın tek özelliği bunlar değil elbette. Yaman İtalyan Lisesi'ni birincilikle hukuk fakültesini ise dereceyle bitirdi.

Çok iyi İtalyanca konuşan ünlü oyuncu İtalya'yı ikinci evi olarak görüyor. İtalya'da büyük bir hayran kitelesine sahip olan Yaman, İtalya'da 10 bölüm sürecek 'Sandokan' dizisi anlaşma imzaladı. 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.

ÇEKİMLER 2021 EKİM'DE BAŞLAYACAK

'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran 'Sandokan' karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.

İtalya'yı sallayan Can Yaman - Diletta Leotta aşkında yeni gelişme...

Can Yaman, İtalyan, İtalya, Roma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İtalya'yı sallayan Can Yaman - Diletta Leotta aşkında yeni gelişme... - Son Dakika Magazin


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