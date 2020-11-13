İtalya'yı sarsan olay! Koronavirüs hastası hastane tuvaletinde can verdi - Son Dakika

İtalya'yı sarsan olay! Koronavirüs hastası hastane tuvaletinde can verdi

13.11.2020 22:29

Günlük vaka sayısının 40 bini geçtiği İtalya'da bir koronavirüs hastasının tuvalette can vermesi ülkede infiale neden oldu.

Hem koronavirüs vakarında hem de can kayıplarında rekor üstüne rekor kırılan İtalya'daki görüntüler salgının boyutunu gözler önüne serdi. Napoli'deki Cardarelli Hastanesi'nin acil servisinde korona hastası olan 84 yaşındaki Giuseppe Cantalupo tuvalette ölü halde bulundu.

"GÖREVLİLER GELDİĞİNDE ZATEN ÖLMÜŞTÜ"

Cantalupo ile aynı yerde bulunan diğer bir korona hastası olan Rosario Lamonica tarafından telefonla kaydedilen görüntüler ülkede infiale neden oldu. Lamonica sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yaşlı adam benimle aynı odadaydı. Tuvaletten uzun süre çıkmayınca içeri girdim. Kovid-19 hastası olduğu için nefes almakta zorlanıyordu. Yüzüne su döktüm ve yardım istedim ama kimse oralı olmadı. Görevliler yarım saat sonra geldiğinde zaten ölmüştü" ifadelerini kullandı.

İtalya'yı sarsan olay! Koronavirüs hastası hastane tuvaletinde can verdi

HASTANE YETKİLİLERİ YALAN SÖYLEDİ

Cantalupo'nun çocukları ise İtalyan basınına verdiği röportajda, görüntülerin çekildiği dakikalarda hastane yetkililerinin kendilerine babalarının yatağında hayatını kaybettiği haberini verdiğini ifade etti.

Napoli Savcılığı, olay hakkında soruşturma başlatırken, Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Cardarelli Hastanesi'nde yaşanan durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdi.

KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ

Öte yandan Napoli'nin başkenti olduğu Campania Bölgesi, İtalya'da yerel bazda değişkenlik gösteren koronavirüs tedbirleri kapsamında en riskli bölge kategorisi olan "kırmızı bölge" ilan edildi.

VAKA SAYISI 40 BİNİ GEÇTİ

Ülkedeki yeni vaka sayısı 40 bini geçerek yeni rekor kırdı.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, bugünkü 40 bin 902 kişiyle, salgının başladığı şubat ayından beri ülkede bir günde kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

1 MİLYONDAN FAZLA VAKA

Böylece salgın başından bu yana virüs kapan kişi sayısı toplam 1 milyon 107 bin 303 oldu. Aktif Kovid-19 hasta sayısı 663 bin 926'ya, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 3 bin 230'a çıktı.

550 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 550 artarak, 44 bin 139'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 11 bin 480 artarak, 399 bin 238 oldu.

İtalya'yı sarsan olay! Koronavirüs hastası hastane tuvaletinde can verdi

112 Acil, Hastane, Napoli, İtalya, Dünya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya İtalya'yı sarsan olay! Koronavirüs hastası hastane tuvaletinde can verdi - Son Dakika Dünya


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