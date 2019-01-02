İtalyan 10 yıllık faizi 3,5 ayın düşüğünde
23 dakika önce
İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2,702'e düşerek, 2018 yılının eylül ayının ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2,702'e düşerek, 2018 yılının eylül ayının ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:45
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