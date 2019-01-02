Son Dakika Haberleri: İtalyan 10 yıllık faizi 3,5 ayın düşüğünde

İtalyan 10 yıllık faizi 3,5 ayın düşüğünde

23 dakika önce

İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2,702'e düşerek, 2018 yılının eylül ayının ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.

İtalyan 10 yıllık faizi 3,5 ayın düşüğünde, System.String[]
İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvillerinde getiri yüzde 2,702'e düşerek, 2018 yılının eylül ayının ortasından bu yana en düşük seviyesine ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:45 

İtalya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osmangazi Köprüsü'nün 2019 Yılı Geçiş Ücreti Belli Oldu İstanbullu Gelin Dizisindeki Göğüs Frikiği Sahnesi İzleyicileri Kızdırdı

Komşusunun Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Sapığa 100 Yıl Hapis Milyonlarca Emeklinin Maaş Zammı, Yarın Açıklanacak Enflasyon Verisiyle Belli Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 14:08:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalyan 10 yıllık faizi 3,5 ayın düşüğünde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]