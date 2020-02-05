İtalyan akademisyen Giannotta'nın "Erdoğan ve Partisi" isimli kitabı tanıtıldı - Son Dakika
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İtalyan akademisyen Giannotta'nın "Erdoğan ve Partisi" isimli kitabı tanıtıldı

14 dakika önce

Türkiye'de yaşayan İtalyan akademisyen ve yazar Valeria Giannotta'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelişinden geçen yıla kadar olan süreci konu alan "Erdoğan ve Partisi" isimli kitabı, başkent Roma'da tanıtıldı.

İtalyan akademisyen Giannotta'nın

Türkiye'de yaşayan İtalyan akademisyen ve yazar Valeria Giannotta'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara gelişinden geçen yıla kadar olan süreci konu alan "Erdoğan ve Partisi" isimli kitabı, başkent Roma'da tanıtıldı.


Başkentteki Dışişleri Bakanlığı lokalinde yapılan etkinlikte hem kitap tanıtımı hem de Türkiye ve bölgesindeki gelişmelerin ele alındığı bir panel düzenlendi. Panelde Yazar Giannotta, İtalya'nın Eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, dış politika ve güvenlik uzmanı Paolo Quercia ile eski Dış Ticaret Bakanı Piero Fassino birer konuşma yaptı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra diplomasi, iş ve akademik çevrelerden konuklar katıldı.


Kitabın ön sözünü de yazan eski Büyükelçi Marsili, yaptığı konuşmada, "Bu kitap, Türkiye'yi anlamada önemli bir rol oynayabilir. Faydalı ve objektif bir kitap. Giannotta'nın bu kitabı ne Erdoğan'ı yüceltiyor ne de onun elde ettiği başarıları gizliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır iyisiyle kötüsüyle iktidarda. Tabii ki olumsuz yaptığı şeyler olabilir ama çok iyi yaptığı pek çok şey de var." diye konuştu.

Dış politika ve güvenlik uzmanı Quercia da Giannotta'nın kitabını, Türkiye'yi dış politika anlamada yardımcı olabilecek "cesur bir çalışma" olarak tanımlarken, 1989'dan bu yana Türkiye'nin çevresindeki coğrafyada, 1. ve 2. Körfez Savaşı'ndan Arap Baharı'na kadar kayda değer gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Quercia, Türkiye'nin son olarak Libya'da siyasi insiyatifi de ele aldığını ifade ederek, "İtalya, bu konuda pek bir şey yapamadı. Türkiye'nin oynadığı kartları İtalya da oynayabilirdi." dedi.

Eski bakan Fassino da Giannotta'nın kitabı için "Çok enteresan ve faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Karmaşık gelebilecek Türkiye'ye dair nokta atışı tespitler var." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın Türkiye'ye yaklaşımını sorgulayan Fassino, "Bakın İngiltere, 100 yıl savaşlarında Avrupa'dan kovuldu. Yüzünü dünyaya döndü ve bu şekilde dünya gücü haline geldi. Avrupa da Türkiye'ye kapıyı kapattı. Türkiye'nin orada kalmasını bekleyemezsiniz. Türkiye de kendi yoluna baktı ve bölgesel güç olma yolunda ilerledi. Avrupa, Türkiye'nin entegrasyonu konusunda karar vermeli. Avrupa'nın stratejisi ne?" değerlendirmesinde bulundu.

Panelde en son söz alan Valeria Giannotta da kitabında Türkiye'nin son 20 yılını önyargısız biçimde aktardığını söyledi.


Erdoğan'ın Kürt sorunu açılımından, üniversitelerde başörtüsü sorununa kadar toplumda tabu olan pek çok konuda açılım ve ilerleme kaydeden ilk lider olduğunu dile getirirken, "Bugün Yeni Türkiye söz konusu. Daha muhafazakar, daha milliyetçi. Yeni sistemde Erdoğan her şeyin başında. Buna karşın toplumda da değişiklikler gözlemliyoruz. Muhafazakar Saadet Partisi, laik CHP ile ittifak yapacak noktaya gelebiliyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizmasına işaret eden Giannotta, "Erdoğansız, AK Parti aynı tadı vermez." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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