İtalyan Alpleri'nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
11 dakika önce
İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede bir uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede bir uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:13
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