Son Dakika Haberleri: İtalyan Alpleri'nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

İtalyan Alpleri'nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

11 dakika önce

İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede bir uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

İtalyan Alpleri'nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı, System.String[]
İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede bir uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:13 

Ekonomi
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