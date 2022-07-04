İtalyan Alpleri'ndeki felakette kaybolanları arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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İtalyan Alpleri'ndeki felakette kaybolanları arama çalışmaları sürüyor

04.07.2022 20:10
İtalyan Alpleri'ndeki felakette kaybolanları arama çalışmaları sürüyor

Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesindeki bir buz kütlesinin koparak çökmesi sonucunda yaşanan felakette kayıpları arama çalışmaları devam ederken ölü sayısı 7'ye çıktı.

Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesindeki bir buz kütlesinin koparak çökmesi sonucunda yaşanan felakette kayıpları arama çalışmaları devam ederken ölü sayısı 7'ye çıktı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 6'dan 7'ye çıkarken, kayıp olduğu bildirilen 13 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Olayda yaralananları sayısı ise 8.

İtalyan güvenlik güçleri, sivil savunma ve Alp Dağları Kurtarma timleri olmak üzere pek çok kurumun katıldığı arama kurtarma faaliyetlerini izlemek üzere sabah saatlerinde bölgeye giden İtalya Başbakanı Mario Draghi, burada yaptığı açıklamada, İtalya olarak hayatını kaybedenlere ağladıklarını belirtti.

Draghi, "Bu kesinlikle öngörülemez bir dram ancak kesinlikle çevrenin bozulmasından ve iklim durumuna bağlı sebeplerden yaşandı. Hükümet, yaşananlar üzerinde düşünmeli ve yaşananların gerçekleşme olasılığından kaçınılması için önlemler almalı." dedi.

Draghi, bölgede devam eden arama kurtarma faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bu arada, Trento Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da felaketle ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada tepesinde dün buz kütlesinin koparak çökmüştü.

Olay sırasında dağda yürüyüş yapan yaklaşık 30 kişilik grup felaketin ortasında kalmıştı.

Bir süredir aşırı sıcak havaların etkisindeki İtalya'da Marmolada tepesinde 2 Temmuz'da hava sıcaklığının 10 derece ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı bildirilmişti.

Yetkililer, İtalya'daki en büyük buzul kütlelerine ev sahipliği yapan Marmolada tepesinde 15 ila 30 yıl gibi bir süreçte küresel ısınma sebebiyle hiç buzulun kalmayacağı konusunda uyarıyor.

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Kaynak: AA

Alp Dağları, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan Alpleri'ndeki felakette kaybolanları arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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