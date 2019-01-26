Son Dakika Haberleri: İtalyan Alpleri'ndeki Uçak ve Helikopter Kazası: 7 Ölü

İtalyan Alpleri'ndeki Uçak ve Helikopter Kazası: 7 Ölü

8 dakika önce

İtalyan Alpleri'ndeki Aosta Vadisi yakınlarındaki Rutor buzulun bulunduğu bölgenin üzerinde bir yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

İtalyan Alpleri'ndeki Uçak ve Helikopter Kazası: 7 Ölü, System.String[]
İtalyan Alpleri'ndeki Aosta Vadisi yakınlarındaki Rutor buzulun bulunduğu bölgenin üzerinde bir yolcu uçağı ile helikopterin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye çıktı.

Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten İtalyan Savcılığından verilen bilgilerde, kayıp 2 kişinin de bulunmasıyla 5 olarak açıklanan ölü sayısının 7'ye çıktığı belirtildi. Kazada yaşamını yitirenlerin Fransız, İsviçre ve İtalyan vatandaşı oldukları açıklandı.

İtalyan Alpleri'ndeki Aosta Vadisi yakınlarındaki Rutor buzulun bulunduğu bölgenin üzerinde meydana gelen kaza sırasında uçakta 3, helikopterde de 6 kişinin olduğu bildirildi.

Uçağı kullanan Philippe Michel adlı 64 yaşındaki Fransız pilotun uçuş programıyla ilgili İtalyan makamlarını bilgilendirmediği ve buzla kaplı alana iniş yapmayı planladığı belirtildi.

Uçağın inişi sırasında helikopterle çarpıştığı ve helikopterdeki herkesin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Savcılık, ağır yaralı olarak hastanede tedavi gören Fransız pilot hakkında izinsiz İtalyan hava sahasında uçarak kazaya neden olmaktan tutuklama kararı çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:16 Kaynak: AA

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