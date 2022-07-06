İtalyan Alplerindeki felakette ölenlerin sayısı 9'a çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalyan Alplerindeki felakette ölenlerin sayısı 9'a çıktı

06.07.2022 20:08
İtalyan Alplerindeki felakette ölenlerin sayısı 9'a çıktı

Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesinde bir buz kütlesinin çökmesi sonucu yaşanan felakette ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesinde bir buz kütlesinin çökmesi sonucu yaşanan felakette ölenlerin sayısı 9'a yükseldi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, arama kurtarma ekiplerinin dağda buz kütlesinin çöktüğü yerde yaptığı çalışmalarda bazı kalıntılara ulaştığı ve teyit edilen ölü sayısının 9'a çıktığı bildirildi.

Bulunan kalıntıların, 3 Temmuz'da yaşanan felaket sırasında bölgede bulunan dağcılara ait olup olmadığına yönelik çalışmalar ile kayıpları bulma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olayda yaralananların sayısı ise 7 olarak verildi.

Bu arada, Canazei Belediye Başkanı Giovanni Bernard, Marmolada tepesindeki felaketin ardından dağda yeni buz çökmesi, çığ, heyelan gibi olayların yaşanma riski sebebiyle dağın riskli bazı noktalarına erişim yasağı getirdi.

Diğer yandan, İtalyan basınında olay anında dağda kaç kişi bulunduğuna ilişkin 20 ile 30 arasında değişen sayılar veriliyor.

-Olay

Ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada tepesinde, 3 Temmuz 'da buz kütlesi koparak çökmüştü.

Olay sırasında yürüyüş yapan bir grup dağcı felaketin ortasında kalmıştı.

Bir süredir aşırı sıcak havaların etkisindeki İtalya'da Marmolada tepesinde 2 Temmuz'da hava sıcaklığının 10 derece ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı bildirilmişti.

Yetkililer, İtalya'daki en büyük buzul kütlelerine ev sahipliği yapan Marmolada tepesinde 15 ila 30 yıl gibi bir süreçte küresel ısınma sebebiyle hiç buzulun kalmayacağı konusunda uyarıyor.

YORUMLAR
500
İtalyan mafya lideri Morabito tutuklu bulunduğu Brezilya'dan ülkesine iade edildi İtalyan mafya lideri Morabito tutuklu bulunduğu Brezilya'dan ülkesine iade edildi İtalyan basını, 3. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve'yi değerlendirdi İtalyan basını, 3. Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirve'yi değerlendirdi
Kaynak: AA

İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalyan Alplerindeki felakette ölenlerin sayısı 9'a çıktı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodurga beldesinde yapılan seçimlere değindi: Anadolu irfanının göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini aldı
20:04 Herkes Galatasaray'a imza atmasını beklerken, Vedat Muriqi tercihini Club Brugg'den yana kullandı
19:39 Konya'daki doktora silahlı saldırı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu: Bu şiddet bitecek
19:31 Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan eşekle yaptığı antrenman görüntüleri hakkında açıklama yaptı
19:13 Sebastian Haller, Borussia Dortmund'a transfer oldu, Haaland'ın yeri doldu
18:38 Konya'da doktorun öldürülmesi sonrası Türk Tabipleri Birliği greve gitme kararı aldı
18:19 AVM'de tuvaletteki kadınları görüntüleyen Suriye uyruklu sapıktan açıklama: Yakalanınca videoyu bulamasınlar diye telefonumu kırdım
18:13 Okan Buruk talimatı verdi Galatasaray yönetimi gaza bastı! Nwakaeme'nin menajeriyle görüşmeler başladı
17:53 Konya Şehir Hastanesi'nde saldırganın doktoru neden öldürdüğü ortaya çıktı! Bakan Koca paylaştı
17:46 Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 20:37:50. #1.11#
SON DAKİKA: İtalyan Alplerindeki felakette ölenlerin sayısı 9'a çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement