İtalyan aşçıdan Torosların zirvesinde ballı tatlı

İTALYAN Aşçı Claudio Chinali, Mersin'de Toros Dağları'nın zirvesinde 2 bin 500 rakımında yer alan Eğriçayır Yaylası'nda ballı tatlı yaptı.

Kekik, keven, yaban yoncası ve binlerce çiçeğin bir arada olduğu Türkiye'nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Eğriçayır Yaylası'nda arıcı Celal Çay ile Erdemli Belediyesi, İtalyan aşçı Claudio Chinali'yi misafir etti. Kovanların içerisine giren İtalyan aşçı ile arıcı Çay, bal çıkardı ve ardından çayır kenarındaki arıların yanına geçti. Eğriçayır'da arı kovanlarının yanında kurulan mini mutfakta usta aşçı, 'Sidas' tatlısı yaptı. İtalyan aşçı, tatlıyı Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'ya ikram etti. Bölgenin tanıtımı için gayret ettiklerini anlatan Başkan Tollu, "2 bin 500 rakımdayız. Erdemli'nin güzelliklerini dünyaya yaymaya çalışıyoruz. Erdemli'nin her bir metrekaresi gerçekten güzelliklerle dolu bir hüviyette. Onun için bu kentte yaşamaktan gerçekten biz mutluyuz, bahtiyarız. Kentimizin güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyoruz. Eğriçayır Balı da dünyada birincilik alan dünyada nam salan ve dünyada Erdemli'yi tanıtan, ülkemizi tanıtan hüviyette bir bal. Onun için bu balın güzelliklerini, bu balın asıl kaynağında İtalyan şefimizle birlikte bir tatlı yapalım istedik" dedi.

ÇOK LEZZETLİYDİ

Arıcı Celal Çay ise, "Bugün burada Eğriçayır Yaylası'ndayız. Üretmiş olduğumuz balla, misafirimiz İtalyan şef Mr. Chinali, Claudio Chinali bize, meşhur Sardinya Adası'nın ballı tatlısını yaptı 'Sidas' ve çok lezzetliydi. Kendisi geldi bize burada Eğriçayır'da üretmiş olduğumuz balla, yine Eğriçayır kekiğini, Eğriçayır'ın koyun peynirini kullandı ve burada belediye başkanımıza ve bize ikram etti, gerçekten çok lezzetli bir tatlıydı, kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

BURASI SARDİNYA'YA ÇOK BENZİYOR

Eğriçayır Yaylası'na hayran kaldığını ifade eden İtalyan Aşçı Claudio Chinali, "İlk olarak Eğriçayır Balı ile tanıştık. Burası yer olarak da gerçekten üretimin nerede üretildiği çok önemli. Gerçekten fark ettik ne kadar doğal bir üretim var ne kadar kaliteli bir ürün, ne kadar lezzetli bir ürün. Biz de onur vermek istedik, bizi de gerçekten bu ürünü kullanmak mutlu ediyor. Onun için bir tane yöresel bir yemek denemek istedim 'Sidas' Sardinya Adası'nın meşhur bir tatlısı, burası Sardinya'ya çok benziyor, böyle coğrafi olarakta bu taraflara benziyor. Onun için de düşünüyordum bu yöresel bir şey, yöresel ürünleriyle, böyle kültürel köprüsü yaratarak bence çok güzel bir şey olur. Basit ürünler ama basit ürünlerle yapılan lezzetli ürünler, en iyi ürünleriyle gerçekten herkesi mutlu eder. Şu anda tatlıyı çocuklar yiyorlar, içerisinde bir hafif koyun peyniri eritiyoruz ve içerisinde buradan gelen kekik ve limon kabuğunu ilave edip erittik, ondan sonra hamuru kızarttık, üzerine de çiçek balını kullandık ve harika bir ürün yarattık. Biz gerçekten aynı dünyadan geliyoruz, Türkiye ve İtalya, Akdeniz memleketleri kültürleri çok benzer. Benim için İtalyan yemekleri yapmak çok kolay geliyor. Artı olarak ben senelerce çok sayıda Türk yemeğini İtalya'da yaptım. Çünkü böyle bir kültürel karışım her zaman var. Bizim kültürlerin çok eski bir tarihi var. Kültür ve tarihin olduğu yerde böyle bir köprü yaratmak çok kolay bir şeydir" diye konuştu.