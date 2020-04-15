İtalyan astrofizikçi kaybolan kedisini bulana ödül verecek - Son Dakika
Son Dakika Genel İtalyan astrofizikçi kaybolan kedisini bulana ödül verecek - Son Dakika

İtalyan astrofizikçi kaybolan kedisini bulana ödül verecek

6 saat önce

İtalyan astrofizikçi kaybolan kedisini bulana ödül verecek İtalyan astrofizikçi korona günlerinde kaybolan kedisini arıyor İtalyan akademisyen: "Aramızda salgından daha güçlü bir bağ var" İtalyan akademisyen maskesini takıp İstanbul sokaklarında kedisini arıyor İstanbul Üniversitesi'nde görev...

İtalyan astrofizikçi kaybolan kedisini bulana ödül verecek

İtalyan astrofizikçi korona günlerinde kaybolan kedisini arıyor

İtalyan akademisyen: "Aramızda salgından daha güçlü bir bağ var"

İtalyan akademisyen maskesini takıp İstanbul sokaklarında kedisini arıyor

İSTANBUL - İstanbul Üniversitesi'nde görev yapan İtalyan akademisyen Massimiliano de Pasquale, yeni tip korona virüs salgınına rağmen maskesini takarak sokaklarda bir gözü görmeyen kedisini arıyor. Kedisini bulana ödül vereceğini söyleyen de Pasquale, "İnsanlar ve hayvanlar arasında salgın hastalıktan daha güçlü bir bağ var. Dostumun nerede olduğunu bilmemenin üzüntüsü her şeyi kaplıyor, artık Koşan'ı bulalım" dedi.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesi olan İtalyan astrofizikçi Dr. Massimiliano de Pasquale, geçtiğimiz yıl Beyazıt'ta bir mezar kenarında bulduğu kediyi sahiplendi. Kedinin iki gözünün de görmediğini fark eden çok az Türkçe bilen İtalyan akademisyen, fakültede kampanya başlatarak kedinin ameliyatı için gereken parayı topladı. Ardından İtalyan akademisyen, veteriner Prof. Dr. Murat Şaroğlu'na kör olan kediyi ameliyat ettirdiği belirtti. Başarılı ameliyatının ardından bir gözü açılan kedi, görmeye başlamasıyla hızlı hızlı koşunca akademisyen de kedinin adını "Koşan" koydu.

Korona günlerinde maskesini takarak İstanbul sokaklarında kedisini arıyor

Yaklaşık bir yıldır baktığı kedinin 15 Ocak'ta kaybolmasıyla büyük üzüntü yaşayan akademisyen, yeni tip korona virüs salgının görüldüğü bu günlerde kedisini aramaktan vazgeçmedi. İnsanlar ve hayvanlar arasındaki bağın salgından daha büyük olduğunu söyleyen de Pasquale, korona virüse karşı maskesini takarak sokaklarda kedisini arıyor. Kedisi için sokaklara afişler asan de Pasquale, vatandaşlara Türkçe "Koşanı bulalım" diye seslenirken bir gözü görmeyen kediyi bulana bin lira ödül vereceğini söyledi. Kedisinin durumunu anlatırken üzüntüsü yüzüne yansıyan akademisyen, bulduğunda kedinin diğer gözünü de ameliyat ettirmek istiyor.

"Onu tüm Beyazıt kampüsünde yakındaki caddelerde aradık"

Kediyi bulduğunda gözlerinin görmediğini fark ettiğini ve ameliyat ettirdiğini ifade eden İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyesi olan Dr. Massimiliano de Pasquale, "Koşan'ı Haziran'dan Aralık'a kadar tedavi ettik. Onu Beyazıt'ta bir mezarlıkta bulmuştuk. Hasta bir kediydi gözlerini tedavi etmeye başladık, gözlerden biri oldukça hızlı toparladı. Bu sayede Koşan az da olsa görebilmeye başladı. Artık gördüğünden dolayı uzaklara koşabilmeye başladı. Bizde adını "Koşan" koyduk. Bize yakın olsun diye İstanbul Üniversitesi bahçesine yerleştirdik. Koşan çok sevildi, öğrencilerle sıkı bir dostluk kurdu. Ta ki 15 Ocak'ta aniden ortadan kaybolana kadar. Çok canlıydı bu yüzden ona yardım etmeye hayatını kurtarmaya karar verdik. Onu tüm Beyazıt kampüsünde, yakındaki caddelerde aradık. Dostlarımla birlikte caddeleri gezip yüzlerce posterini Beyazıt, Sultanahmet, Gülhane, Sirkeci, gibi yerlere astık" diye konuştu.

"İnsanlar ve hayvanlar arasında salgın hastalıktan daha güçlü bir bağ var"

Kedisini bulduktan sonra diğer gözünü de ameliyat ettireceğini söyleyen de Pasquale, "Birkaç kişi tarafından arandık bazıları Koşan'ı gördüğünü söylüyordu ancak gördükleri kedi Koşan değildi. Yine de pek çok kişi bizlere yardımcı olmaya çalıştı. Korona virüs salgını İstanbul'un uzun süredir yaşamadığı trajik bir olay. İnsanlardan uzak durmaya çalışıyorum ancak yine de çok sevdiğim bu arkadaş canlısı kediyi aramaya ediyorum. İnsanlar ve hayvanlar arasında salgın hastalıktan daha güçlü bir bağ var. Hala İstanbul sakinlerinin sokaklardaki hayvanları beslediklerini görebiliyoruz. Eğer gerçekten Koşan'ı bulurlarsa bulan kişiye bin liralık bir ödül vereceğiz. Bazı hayvanlar insanlar kadar zeki olabiliyor ortadan kaybolduklarında çok üzülüyorum. Sevdiğim bir dostumun nerede olduğunu bilmemenin üzüntüsü her şeyi kaplıyor. Acaba yaşıyor mu ne yapıyor ömrüm boyunca bu hissin üzerimde kalmasını istemiyorum. Artık Koşan'ı bulalım" dedi.

İtalyan astrofizikçi kaybolan kedisini bulana ödül verecek

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:15 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberlerine tepki: İddialar hakikat dışı İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu? Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı
Instagram'dan canlı yayın açan Bengü, anne ve babası katılınca gözyaşlarına boğuldu Instagram'dan canlı yayın açan Bengü, anne ve babası katılınca gözyaşlarına boğuldu         
15:08
Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak Juventus, İngiliz takımlarının istediği Merih Demiral'ı satmayacak         
14:54
Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek Milli Piyango, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için BMW ödüllü piyango düzenleyecek         
14:45
Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı Ronaldo, milli takımdan arkadaşlarıyla sağlık kuruluşları için yardım kampanyası başlattı         
14:35
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5 bin 575 kit ele geçirildi         
14:13
Profesörün Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı         
14:07
Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı Oyuncu Melek Baykal'ın 87 yaşındaki annesinin spor yapması alkış topladı         
14:07
Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak         
14:05
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
14:04
İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı İspanya basını, Obradovic'in Fenerbahçe Beko'daki geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı         
13:49
Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı         
13:34
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak         
13:29
Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi Küvette çırılçıplak poz veren Amerikalı komedyen Chelsea Handler, göğüslerini kitaplarla sansülredi         
13:22
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Toros: Çernobil'deki yangın bölgesinde batılı rüzgarlar estiği için Türkiye risk altında değil         
13:18
Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi         
13:18
Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı Tabutla dans eden fenomen Benjamin Aidoo Messi hayranı çıktı         
13:15
Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı Türk Eczacıları Birliği: Devletin verdiği 5 maske yetersiz, satış yapılmalı         
13:14
Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, eczanelerden maske dağıtımı yerine sabit fiyatla satılmasını istiyor         
13:10
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi         
13:04
Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı Kanser hastası oğlunun acısını dindirmek için öldüren baba, infaz yasasıyla cezaevinden çıktı         
13:01
İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti İstanbul'da ayrılan çiftin söz yüzüğü iade buluşması, karakolda bitti         
12:38
Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi         
12:37
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası         
12:35
Survivor Cemal Can'ın kilolu fotoğrafı sosyal medyayı salladı Survivor Cemal Can'ın kilolu fotoğrafı sosyal medyayı salladı         
12:32
Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu         
12:30
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor         
12:30
Yerli solunum cihazında seri üretim başladı Yerli solunum cihazında seri üretim başladı         
12:17
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım         
12:06
100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor 100 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili ailesi, erkek arkadaşını suçluyor         
12:00
8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı 8 aydır dışarıda yatıp kalkan evsiz vatandaşa devlet sahip çıktı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 15:26:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalyan astrofizikçi kaybolan kedisini bulana ödül verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]