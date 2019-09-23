Son Dakika Haberleri: İtalyan avcı yabandomuzu sandığı babasını karnından vurarak öldürdü
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İtalyan avcı yabandomuzu sandığı babasını karnından vurarak öldürdü

1 saat önce

İtalya'da avlanan 34 yaşındaki Martion Gaudioso, yabandomuzu sandığı babasını karından vurdu. İtalyan medyasına göre olay Salerno'da bulunan ulusal park yakınlarında Sicignano Alburni'de yaşandı.

İtalyan avcı yabandomuzu sandığı babasını karnından vurarak öldürdü, System.String[]

İtalya'da avlanan 34 yaşındaki Martion Gaudioso, yabandomuzu sandığı babasını karından vurdu. İtalyan medyasına göre olay Salerno'da bulunan ulusal park yakınlarında Sicignano Alburni'de yaşandı.


Her iki kişinin avlarının izini sürdüğü sırada babasını yabandomuzu ile karıştıran oğul Martino, tüfekle ateş açtı. Ancak Martino'nun babasını karnından vurduğu anlaşıldı. 55 yaşındaki babanın hayatını kaybettiği belirtildi.

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İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:45 
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