İtalyan avcı yabandomuzu sandığı babasını karnından vurarak öldürdü

İtalya'da avlanan 34 yaşındaki Martion Gaudioso, yabandomuzu sandığı babasını karından vurdu. İtalyan medyasına göre olay Salerno'da bulunan ulusal park yakınlarında Sicignano Alburni'de yaşandı.



Her iki kişinin avlarının izini sürdüğü sırada babasını yabandomuzu ile karıştıran oğul Martino, tüfekle ateş açtı. Ancak Martino'nun babasını karnından vurduğu anlaşıldı. 55 yaşındaki babanın hayatını kaybettiği belirtildi.