Son Dakika Haberleri: İtalyan Bakan'dan UEFA'ya Türkiye mektubu
Son Dakika Güncel İtalyan Bakan'dan UEFA'ya Türkiye mektubu

İtalyan Bakan'dan UEFA'ya Türkiye mektubu

46 dakika önce

İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, UEFA Başkanı'na mektup göndererek Türkiye'nin Suriye harekatından dolayı Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanmasına sıcak bakmadığı mesajını verdi.

İtalyan Bakan'dan UEFA'ya Türkiye mektubu, System.String[]

İtalya Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, UEFA Başkanı'na mektup göndererek Türkiye'nin Suriye harekatından dolayı Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da oynanmasına sıcak bakmadığı mesajını verdi.İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, gelecek yıl İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri operasyonu nedeniyle başka bir ülkeye verilmesini talep etti.


İtalyan haber ajansı ANSA'nın aktardığına göre Spadafora, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e konuyla ilgili bir mektup yazdı. Spadafora mektubunda, Türkiye'nin "sivil Kürt halkına yönelik vahim eylemleri" sonrası 30 Mayıs 2020'deki final maçının İstanbul'da oynanmasının "uygun olup olmadığının değerlendirilmesini" istedi.


Organizasyonun başka bir yere alınmasıyla Suriye'de yaşanan dramatik olayların ortadan kalkmayacağını bildiğini ifade eden İtalyan Bakan, "Ancak hepimiz, dünyanın en önemli spor olaylarından biri olan bu karşılaşmanın önemini biliyoruz" diye ekledi.


İtalya'nın sağ popülist partilerinden Beş Yıldız Hareketi mensubu olan 45 yaşındaki Spadafora, Avrupa Birliği'nin operasyonu kınamasına atıfta bulunduğu mektupta ayrıca, Avrupa futbolunun "cesur bir karar vererek sporun bir barış aracı olduğunu göstermesini" arzuladığını dile getirdi.


dpa, ET/CÖ/HS


(c)


Türkiye, Suriye, İtalya, Güncel

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Almanya ve Fransa istedi, UEFA Türkiye'ye soruşturma açtı!
Türkiye'ye silah satışını askıya alan ülkelere İspanya da katıldı Asker selamı nedeniyle Türkiye'ye soruşturma açan UEFA'ya büyük tepki! Son Dakika: Milli Savunma Bakanlığı harekatta 611 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 19:59:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalyan Bakan'dan UEFA'ya Türkiye mektubu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]