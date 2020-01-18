Son Dakika › Güncel › İtalyan Bakan Di Maio: 'Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci... - Son Dakika
İtalyan Bakan Di Maio: "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci...
6 saat önce
İtalyan Bakan Di Maio: "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz"
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:24 Kaynak: AA
İtalyan Bakan Di Maio: "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi EastMed, maliyet ve inşaat süreci bakımından orta ve uzun vadeli bir seçenek olamaz"
Son Dakika EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Siyanürle intihar eden 4 kardeşin bakkal borçlarını "Robin Hood" ödedi Rahşan Ecevit'in Devlet Mezarlığı'na defni için yasa teklifi hazırlandı Köprüde kameralara yansıyan kişinin kayıp Gülistan Doku olduğu netleşti