İtalyan bankaları ABD baskısı nedeniyle İranlıların hesaplarını kapatıyor: Karar yasal mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya İtalyan bankaları ABD baskısı nedeniyle İranlıların hesaplarını kapatıyor: Karar yasal mı? - Son Dakika Dünya

İtalyan bankaları ABD baskısı nedeniyle İranlıların hesaplarını kapatıyor: Karar yasal mı?

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a uyguladığı mali yaptırım kararları İtalya'ya da yansıdı. Ülkedeki bazı bankalar yaptırımları sebep göstererek, İtalya'da yaşayan İran vatandaşlarının hesaplarına kısıtlamalar getirdi. Peki bankaların bu uygulaması yasal mı?

İtalyan bankaları ABD baskısı nedeniyle İranlıların hesaplarını kapatıyor: Karar yasal mı?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a uyguladığı mali yaptırım kararları İtalya'ya da yansıdı. Ülkedeki bazı bankalar yaptırımları sebep göstererek İtalya'da yaşayan İran vatandaşlarının hesaplarına kısıtlamalar getirdi.


Geçen senelerde Fransa ve İspanya'da bazı bankaların Amerikan yaptırımlarından dolayı İranlı öğrencilerin hesaplarını dondurduğu rapor edilmişti.

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Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:15 
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