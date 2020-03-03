İtalyan basını: Papa'nın koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık İtalyan basını: Papa'nın koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika

İtalyan basını: Papa'nın koronavirüs testi negatif çıktı

6 saat önce

Vatikan tarafından "hafif bir rahatsızlık" geçirdiği açıklanan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'ya koronavirüs testi yapıldığı ve testin negatif çıktığı iddia edildi.

İtalyan basını: Papa'nın koronavirüs testi negatif çıktı, System.String[]

Vatikan tarafından "hafif bir rahatsızlık" geçirdiği açıklanan Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco'ya koronavirüs testi yapıldığı ve testin negatif çıktığı iddia edildi.

İtalya'da yayımlanan Il Messaggero gazetesi, Papa'nın soğuk algınlığına yakalanması üzerine tedbir olarak koronavirüs testi yapıldığını ve Papa'da koronavirüse rastlanmadığını yazdı.

Vatikan Basın Ofisi'nden geçen hafta Perşembe günü yapılan açıklamada, Papa'nın "hafif bir rahatsızlık" geçirdiği ve bu nedenle bazı programlarını iptal ettiği duyurulmuştu. Papa da geçen Pazar günü geleneksel Angelus duası sonrası yaptığı konuşmada rahatsızlığını "soğuk algınlığı" olarak açıklamıştı.

Papa, geçen Perşembe'den bu yana Vatikan'da yaşadığı Santa Marta Konukevi'nden uzaklaşmadan bazı görüşmelerini sürdürüyor, Vatikan'dan çıkmasını gerektiren programlarını ise iptal ediyordu.

Il Messaggero gazetesi, Papa'nın geçen Çarşamba akşamı Roma'da, Vatikan sınırları dışındaki bir kilisede Kül Çarşambası ayinini yönettikten sonra Santa Marta Konukevi'ne döndüğünde soğuk algınlığı belirtileri gösterdiğini yazdı. Habere göre öksürük, hafif ateş, boğaz ağrısı ve üşüme gibi semptomlar gösteren Papa'yı Vatikan doktorları muayene etti.

Gazete "Doğal olarak, bunun bir koronavirüs vakası olup olmadığını belirlemek için Papa'ya test yapıldı ve sonuçlar neyse ki negatif çıktı" diye yazdı. Testin negatif sonuç vermesi üzerine Papa programını hafifletse de tüm görüşmelerini iptal etmedi.

Il Messaggero'nun haberiyle ilgili Vatikan'dan bir açıklama yapılmadı.

Papa, geçen haftaki Kül Çarşambası ayini sırasında öksürürken ve burnunu silerken görülmüş, geçen Pazar günkü Angelus duasında da öksürmeye devam ettiği ve sesinde hafif bir kısıklık olduğu dikkat çekmişti.

83 yaşındaki Papa Francesco'nun, gençken geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle akciğerlerinden birinin bir kısmı alınmıştı.

Eski Papa Ratzinger için de önlem alınıyor

Il Messaggero ayrıca, "yaş ortalaması oldukça yüksek" olan Vatikan'da koronavirüs önlemlerinin alınmaya başlandığını da yazdı. Gazete, özellikle halen Vatikan'da bir manastırda yaşamaya devam eden 92 yaşındaki eski papa Joseph Ratzinger'in (Papa 16. Benedetto) görüşmelerinin "filtrelendiğini" ve kontrollerin yoğunlaştırıldığını belirtti.

Avrupa'nın en büyük koronavirüs krizinin yaşandığı İtalya'da, başkent Roma sınırları içinde yer alan Vatikan'da müze ve bazilika gibi turistlere açık mekanlarda da ziyaretçi sayısının son günlerde net şekilde azaldığı görülüyor.

Papa Francesco, Vatikan, Papa, Sağlık, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Papa Francis'in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Avrupa'yı saran koronavirüs, Türkiye'ye neden gelmedi? El yıkama alışkanlığı fark yaratıyor Muğla ve Sivas'ta koronavirüs paniği! Hastanelerde seferberlik ilan edildi Survivor'da Tayfun ve Nisa arasında dikkat çeken yakınlaşma

Son Dakika Haberleri
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 19:02:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalyan basını: Papa'nın koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]