Üye Girişi
İtalyan basını, üç sene önce Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın Avrupa'nın zirvesine çıktığını yazdı - Son Dakika

İtalyan basını, üç sene önce Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın Avrupa'nın zirvesine çıktığını yazdı

12.07.2021 11:39
İtalyan basını, üç sene önce Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın Avrupa'nın zirvesine çıktığını yazdı, System.String[]

İtalya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'yi penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanması, ülke basınında geniş şekilde yer buldu.

İtalya'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İngiltere'yi penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanması, ülke basınında geniş şekilde yer buldu.

EUR0 2020 finalinde, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İngiltere'ye penaltı atışlarında 3-2 üstünlük kuran İtalya'nın tarihinde 53 yıl aradan sonra ikinci kez Avrupa Şampiyonu olması, ülke basınında coşkuyla karşılandı.

La Gazzetta dello Sport, "Çok güzel" manşetiyle İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu duyurdu.

İngiltere'nin erken golle öne geçtiği maçta Bonucci'nin beraberliği sağladığı, Chiellini'nin defansta duvar ördüğü, Donnarumma'nın iki penaltı kurtararak yıldızlaştığı belirtildi.

Gazetenin yazarlarından Stefano Barigelli, yazısında, "Çok güzel. İtalya, Avrupa'nın kraliçesi. Hakkıyla kazandı. Sadece büyük takımların çıkardığı gibi bir maç çıkararak geride olduğu maçı da çevirmesini bildi. Her İtalyan önündeki 2 saat boyunca kendini dev gibi hissedebilir." ifadelerini kullandı.

Gazetedeki bir başka yazıda da İngilizlerin "Kupa evine geliyor" sözüne atfen "Kupa evine geliyor ama bizim evimize. 53 yıl sonra." ifadeleri yer aldı.

Gazete, İtalya adına maçın en iyi adamı olarak 9 puanla kaleci Donnarumma'yı seçti.

Corriere dello Sport, "(Kupa) Bizim" başlığını kullanırken, "Herkese karşı; hak edilmiş bir başarı. 2018'deki 'Büyük Utanç' (Dünya Kupası finallerine katılamama) şimdiden unutuldu bile. Bu, Mancini'nin hakkı. O, doğru fikirlerle büyük işler yapılabileceğini gösterdi." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın 2. dakikada yediği golle yenik duruma düşse de beraberliğin ikinci yarıda geldiği, penaltı atışlarında ise Donnarumma'nın İngilizleri 2 kere hipnotize ettiği yazıldı.

Corriere dello Sport da kaleci Donnarumma'ya maçın hem normal süresinde hem de penaltılardaki kurtarışlarıyla en yüksek puanı (9) verdi.

Tuttosport gazetesi de "Sadece biziz" manşetini atarken, İtalya'nın karakterini ortaya koyduğunu, başta acı çektiğini ama sonra maçın kontrolünü eline aldığını ve hem ilk 11 hem de yedekleriyle maçı kazanmasını bildiğini yazdı.

Gazetedeki yazıda, "Büyüleyici bir hikaye anlatıyoruz: 3 sene önce dünyanın (Dünya Kupasına katılamama) dışında kimsesizlerdik, şimdi ise Avrupa Şampiyonuyuz." ifadesi dikkati çekti.

"Wembley fethedildi"

Ana akım gazetelerden La Repubblica da "Avrupa bizim" manşetiyle İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu okuyucularına duyurdu.

Gazete, İtalya'nın Wembley'i fethederek, 53 yıl aradan sonra şampiyon olduğunu belirtti. İtalya'nın maçın başında gelen golle ilk yarıda acı çektiği ifade edilen haberde, gecenin sonunda Chiellini'nin kupayı kaldırdığını aktardı.

Corriere della Sera gazetesi de İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu manşetten duyuran ana akım gazetelerden oldu. "Şampiyon biziz" manşetini atan gazete, Mancini'nin takımının, Wembley'de geriye düşmesine karşın ikinci yarıda maça önce beraberliği getirdiğini sonra penaltılarda kazandığını belirtti.

La Stampa gazetesi de "Avrupa biziz" manşetini atarken, "Gök-mavililer, Wembley'i fethetti. 53 yıldır beklenen başarı" diye yazdı.

Libero gazetesi de "Avrupa bizim. Teşekkürler Gök Mavililer", ANSA ajansı da "İtalya, Avrupa şampiyonu. Tüm meydanlarda şenlik zamanı" başlığını kullandı.

Dünya Kupası, İtalyan, England, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İtalyan basını, üç sene önce Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın Avrupa'nın zirvesine çıktığını yazdı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Her alan dipteyiz! EURO 2020'de en çok para kazanan takım İtalya oldu, Türkiye ise masrafları bile çıkartamadı 16:22 Her alan dipteyiz! EURO 2020'de en çok para kazanan takım İtalya oldu, Türkiye ise masrafları bile çıkartamadı Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldığını açıkladı: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı 16:12 Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldığını açıkladı: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi 15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
İsrail zulmü bitmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli genç, canlı yayın açarak yardım istedi: Allah aşkına, ben buradayım 14:35 İsrail zulmü bitmiyor! Kurşunların hedefi olan Filistinli genç, canlı yayın açarak yardım istedi: Allah aşkına, ben buradayım Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor 14:03 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor Şevval Sam ve Olgun Şimşek, vefat eden Hasan Saltık için düet yaptı 13:43 Şevval Sam ve Olgun Şimşek, vefat eden Hasan Saltık için düet yaptı
SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular 13:38 SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim 13:34 13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim

Son Dakika Haberleri
16:24 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı
16:14 CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım
16:04 Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı
15:49 Kabus üstüne kabus! Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantı ülkeleri alarma geçirdi
15:36 Yaptığı yanına kar kalmadı! Türk bayrağını yırtıp üzerine basan kadın tutuklandı
15:31 Caner Erkin ve Mert Hakan Youtube'u salladı! Eğlenceli anlar taraftarın beğenisini topladı
15:03 4 Büyükler buluşuyor! Başkanlar sorunları canlı yayında tartışacak
14:54 Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu
14:02 Transferlerine hız kesmeden devam eden Beşiktaş, eski Galatasaraylı Bruma'ya imza attırıyor
13:45 İngilizler yine olay çıkardı! Bu kez 14-15 yaşlarındaki bir taraftarı öldüresiye dövdüler
2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı 2,5 yıldır alıcısı çıkmayan otel yeniden satışa çıkarıldı         
16:25
CHP, CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım         
16:15
Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı Rezaletin böylesi! Yıldız futbolcuya mide bulandıran saldırı         
16:05
Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu         
14:55
Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor         
14:21
Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş Cumhurbaşkanlığı karış karış bu belgeleri arıyordu! Kadıköy'deki sahaf Osmanlı arşivinin kayıp belgelerini 25 yıl önce çöpte bulmuş         
14:00
İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler İstanbul'un göbeğinde akıl almaz görüntüler! Genç kadını sokak ortasında tekme tokat dövdüler         
13:41
Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş Eski sevgilisine müstehcen görüntüleriyle şantaj yapmıştı! Videoyu arkadaşına da izletmiş         
13:37
Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak Çorumlu çiftçi tarlasını sürerken aslan ve kartal figürlü objeler buldu, ekipler dönemini araştıracak         
13:23
Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar Bisikleti çalınan çocuğun gözyaşları yürek parçaladı! Hırsızlara sitem etti: Babam halde 3 kuruş para kazanıyor, ona da göz koyuyorlar         
13:22
ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ABD'de kaçırılan Yasemin'den kötü haber geldi! Cansız bedeni ormanlık alanda bulundu         
13:13
Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti Fenerbahçeliler FIFA 22'nin kapağı için Mesut Özil'i birinci yapsa da EA, Mbappe'yi seçti         
11:58
Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada Yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla dövdüler! Öfkeli grubun dehşet saçtığı anlar kamerada         
11:49
Yakın çevresine Yakın çevresine "Kaan'a tahammülüm kalmadı" demiş! Hadise, yeni sevgilisine ilanı aşk etti         
11:42
ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı ABD 108 yıl sonra 56 dereceyle cehennemi yaşıyor! Ormanlar alev alev yanmaya başladı         
11:16
Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı! Super Mario 64'ün mühürlü bir kopyası 1.5 milyon dolara satıldı!         
10:40
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2021 16:33:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalyan basını, üç sene önce Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'nın Avrupa'nın zirvesine çıktığını yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement