İtalyan basınından bölgesel seçim değerlendirmesi: Salvini durduruldu - Son Dakika

İtalya'da ulusal basın, aşırı sağcı Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini'nin solun kalesi olan Emilia-Romagna'da kazanamamış olmasını "Salvini için ilk yenilgi" ve "Salvini durduruldu" manşetleriyle yorumladı.

Ülkede, dün iki bölgede bölgesel yönetim seçimleri yapılırken özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana solun iktidar olduğu endüstri bölgesi Emilia-Romagna'da Salvini'nin adayının kazanamamış olması, İtalyan basınında geniş yer buldu.

Emilia-Romagna'da mevcut başkan Stefano Bonaccini'nin yüzde 51,40'lık oy oranıyla, Salvini'nin adayı Lucia Borgonzoni'nin önünde seçimi kazanması, La Repubblica gazetesi tarafından "Salvini'ye ilk yenilgi" manşetiyle görüldü.

Gazetedeki seçimle ilgili haberlerde, "solun kalesinin düşmediği" ve "bu sabah kimsenin hükümetin istifası ve erken seçim için cumhurbaşkanının kapısını çalmayacağı" yorumları yapıldı.

Corriere della Sera gazetesi de "Bonaccini kazanıyor, PD (Demokratik Parti) Salvini'yi durduruyor" manşetini atarken, Başbakan Giuseppe Conte'nin Emilia-Romagna'daki sonuçları, kampanya dönemindeki sloganlarıyla öne çıkan Salvini için "sloganların yenilgisi" olarak değerlendirdiği belirtildi.

La Stampa gazetesi ise "Emilia'da Bonaccini Lig'i yeniyor" manşetiyle çıkarken, "Bonaccini'nin zaferinin Salvini'nin tartışmasız ilerlemesinde bir aksaklığa işaret ettiği" yorumu yapıldı.

Gazetede bu durumun da Conte hükümetine nefes aldırdığı ve Salvini liderliğindeki muhalefete daha fazla dayanma gücü vereceği ifade edildi.

Haberde, merkez solun Emilia-Romagna'yı elinde tutmayı başardığı ancak Lig Partisinin oylarında herhangi bir kırılma olmadığına işaret edilirken, iktidarın büyük ortağı 5 Yıldız Hareketinin ise çöktüğü belirtildi.

Il Messaggero gazetesinin de seçimlere ilişkin, "Emilia'dan Salvini'ye bir fren" başlığını kullandığı kaydedildi.

Lig Partisi gücünü koruyor



Diğer yandan, İtalyan basınında Salvini'nin almak için yüklendiği Emilia-Romagna'da son Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 33,8 ile birinci parti çıktığı ve aslında solun kendi bölgesini geri aldığı yorumları da yer aldı.



Bu arada, Lig Partisi ve Salvini'nin bölgede yüzde 33,8 oy aldığı geçen AP seçimlerine göre bir miktar düşüş yaşayarak, bu seçimde oyların yüzde 31,9'unu aldığı görüldü. Buna karşın Lig'in yüzde 19,4 oy aldığı 2014'teki son bölge seçimlerine göre ise oyunu bir hayli artırdığı dikkati çekti.

Matteo Salvini de seçimlerin ardından yaptığı değerlendirmede, solun hep tek başına kazandığı Emilia-Romagna'da ilk defa iki adayın başa baş mücadele etmesini sağladıklarını ifade etti.

Kazanmak için her şeyi yaptığını dile getiren Salvini, yine de solun kalesi olan bölgede oy oranlarının son derece iyi bir seviyede olduğuna işaret etti.

Hükümet yoluna devam ediyor



Salvini liderliğindeki Lig'in Emilia-Romagna bölgesini alması durumunda, 5 Yıldız Hareketi (M5S) ve merkez sol partilerden oluşan Conte liderliğindeki koalisyon hükümetinin düşeceği tartışmaları şimdilik ertelenmiş görünüyor.

İktidarın büyük ortağı M5S'nin Emilia-Romagna ve Calabria'daki seçimlerde büyük düşüş yaşamasına rağmen partinin geçici lideri Vito Crimi, sosyal medyadan yaptığı değerlendirmede, "Hareketimiz, Emilia-Romagna ve Calabria sonuçlarının, beklenenden düşük olduğunu kabul etmelidir. Ancak bu bizi teslim alamaz. Şimdi bir olup, bu seçimlerden sonra yoluna devam etmesi gereken hükümetle çalışmamıza devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.