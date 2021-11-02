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İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu - Son Dakika

İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu

02.11.2021 22:13

İtalyan basınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma'da geçen hafta sonu düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin "kazananı" olduğu yorumları yapıldı. Corriere della Sera gazetesi, zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan'ı görmek istediğinin altını çizerek, "Ev sahibiyle beraber G20'nin diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı" ifadesini kullandı.

Roma'da 30-31 Ekim'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.

"TÜM SICAK DOSYALARIN ARANAN İSMİ"

Ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere della Sera, zirveye katılan liderleri değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Tüm sıcak dosyaların aranan ismi" başlığını attı. Gazete, zirve boyunca pek çok liderin Erdoğan'ı görmek istediğine dikkati çekerek, "Ev sahibiyle beraber G20'nin diğer assolisti oldu. Türk Cumhurbaşkanı en sıcak dosyaların kaçınılmaz muhatabı." ifadesini kullandı.

"G20'NİN GALİBİ ERDOĞAN"

La Verita gazetesinde çıkan haberde de "Eğer bu G20'nin bir 'galibi' varsa büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Abartılı bir değerlendirme mi? Muhtemelen değil. Roma'daki zirvede Türk Cumhurbaşkanı üç etkenden avantaj sağladı: ABD Başkanı Joe Biden'ın hem uluslararası hem de ülkesinde siyasi zayıflığı, Çin- Rusya ekseninin bu zirveye katılmaması sayesinde Erdoğan manevra alanına sahip oldu, üçüncüsü de bazı kritik noktalarda merkezi rol oynadığını öne çıkartması oldu." değerlendirmesi yapıldı.

"İTALYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ONARILDI"

Zirveye ilişkin Il Messaggero gazetesinde çıkan haberde de İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin beyanatlarıyla gerilen Türkiye-İtalya ilişkilerinin, Draghi ve Erdoğan'ın zirve kapsamında ikili görüşmesiyle yumuşadığı belirtildi. Gazetede, bu krizin geçmişte kaldığına işaret edilerek, "Onarmak gerekiyordu, öyle de oldu." ifadesi yer aldı.

"ERDOĞAN GERÇEK KAZANAN"

"Affariitaliani" isimli internet haber sitesinde "Bu G20 Zirvesi, Erdoğan için başarılı geçti. O gerçek bir kazanan." değerlendirmesi yapıldı. Haberde, ev sahibi Draghi'nin zirve boyunca bazı sonuçlar elde ettiğini ancak buna Rusya ve Çin'i dahil edemediği kaydedilerek, bu zirvenin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "kötü" geçtiği bildirildi.

İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu

Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi, İtalyan, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalyan basınından dikkat çeken Erdoğan yorumu: Zirvenin kazananı oldu - Son Dakika


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