Son Dakika Haberleri: İtalyan Basınından Fenerbahçe İçin Zapata İddiası

İtalyan Basınından Fenerbahçe İçin Zapata İddiası

23 dakika önce

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin savunma bölgesine takviye için Milanlı Zapata'yı düşündüğünü ve Kolombiyalı oyuncuya resmi teklif yaptığını iddia etti.

İtalyan Basınından Fenerbahçe İçin Zapata İddiası, System.String[]
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin savunma bölgesine takviye için Milanlı Zapata'yı düşündüğünü ve Kolombiyalı oyuncuya resmi teklif yaptığını iddia etti.

Devre arası transfer döneminde savunma bölgesine Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer eden Fenerbahçe için yeni bir iddia da İtalyan basınından geldi. İtalyanlar, sarı-lacivertli takımın Milan'da forma giyen Cristian Zapata ile ilgilendiği ve Kolombiyalı oyuncuya resmi teklif yaptığını yazdı. Sarı-lacivetli ekibin Milan ile Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki savunmacıya 2.5 yıl üzerinden 2 milyon 400 bin Euro'luk bir kontrat teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:59 Kaynak: İHA

Sadık Çiftpınar, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Spor
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